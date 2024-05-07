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Haberler Yaşam Tekirdağ'da aile katliamı: Kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştılar
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:28

Tekirdağ'da aile katliamı: Kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştılar

Tekirdağ'da korkunç bir aile katliamı gerçekleşti. Şenol Şirin (41), tartıştığı eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre'yi (5) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra canına kıydı. Polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.

DHA
Tekirdağ’da aile katliamı: Kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştılar

Olay gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi Cevat Kurtuluş Sokaktaki Gür Apartmanı'nda meydana geldi.

Tekirdağ’da aile katliamı: Kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştılar

İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin, henüz belirlenemeyen sebeple eşi Duygu Şirin ile tartıştı.

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Tekirdağ’da aile katliamı: Kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştılar

İddiaya göre yaşanan gerginlik sırasında Şenol Şirin, eşi Duygu Şirin ve ardından oğlu Ali Emre'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Tekirdağ’da aile katliamı: Kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştılar

KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR

Silah sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.

Tekirdağ’da aile katliamı: Kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştılar

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kanlar içerisinde bulunan anne, baba ve çocuğun hayatını kaybettikleri belirlendi.

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