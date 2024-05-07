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Tekirdağ'da aile katliamı: Kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştılar
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:28
Tekirdağ'da aile katliamı: Kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştılar
Tekirdağ'da korkunç bir aile katliamı gerçekleşti. Şenol Şirin (41), tartıştığı eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre'yi (5) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra canına kıydı. Polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.