Tekirdağ’da cinsel istismara uğradığı anlaşılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!

Bebek, beyin ameliyatı edilip entübe olarak yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne 25 yaşındaki B.Y., B.Y'nin birlikte yaşadığı 57 yaşındaki S.Ö., komşuları 32 yaşındaki K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.