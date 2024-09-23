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Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:13

Tekirdağ’da cinsel istismara uğradığı anlaşılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Alınan bilgiye göre, S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 16 gündür entübe halde tedavisi sürüyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İşte haberin detayları…

AA
Tekirdağ’da cinsel istismara uğradığı anlaşılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü.

Tekirdağ’da cinsel istismara uğradığı anlaşılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!

Muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

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Tekirdağ’da cinsel istismara uğradığı anlaşılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!

Bebek, beyin ameliyatı edilip entübe olarak yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne 25 yaşındaki B.Y., B.Y'nin birlikte yaşadığı 57 yaşındaki S.Ö., komşuları 32 yaşındaki K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tekirdağ’da cinsel istismara uğradığı anlaşılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!

S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ’da cinsel istismara uğradığı anlaşılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla kesinleştiğini ifade etmişti.

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