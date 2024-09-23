Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
10:13
Tekirdağ’da cinsel istismara uğradığı anlaşılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Alınan bilgiye göre, S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 16 gündür entübe halde tedavisi sürüyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İşte haberin detayları…