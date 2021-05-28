Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tekirdağ'da otomobil denizde uçtu! İçinde 5 kişi vardı...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 12:40

'da otomobil denizde uçtu! İçinde 5 kişi vardı...

'ın ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkıp, denize uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ekipler tarafından boğulmaktan kurtarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da otomobil denizde uçtu! İçinde 5 kişi vardı...

Kaza, dün akşam saatlerinde 'ün Uçmakdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ö.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp denize uçtu.

Tekirdağ'da otomobil denizde uçtu! İçinde 5 kişi vardı...

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suya gömülen otomobilde yaralanan sürücü Ö.D. ile yanındaki H.A., K.K., E.Ç. ve B.A, boğulmaktan son anda kurtarılarak araçtan çıkarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tekirdağ'da otomobil denizde uçtu! İçinde 5 kişi vardı...

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tekirdağ'da otomobil denizde uçtu! İçinde 5 kişi vardı...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tekirdağ'da otomobil denizde uçtu! İçinde 5 kişi vardı...
SON DAKİKA