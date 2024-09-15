Giriş Tarihi: 15.09.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
16:16
SON DAKİKA... Tekirdağ’da Sıla bebekten haber var: 5 cani çocuğa şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı!
Tekirdağ'da annesi tarafından "Uyanmıyor" denilerek hastaneye getirilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında 13 yaşındaki K.A. ve 14 yaşındaki G.K.'nın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün ise Sıla bebeğin sağlık durumuyla ilgili detayları açıkladı.