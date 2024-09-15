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Giriş Tarihi: 15.09.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:16

SON DAKİKA... Tekirdağ’da Sıla bebekten haber var: 5 cani çocuğa şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı!

Tekirdağ'da annesi tarafından "Uyanmıyor" denilerek hastaneye getirilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında 13 yaşındaki K.A. ve 14 yaşındaki G.K.'nın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün ise Sıla bebeğin sağlık durumuyla ilgili detayları açıkladı.

Murat ÜRTEKİN
SON DAKİKA... Tekirdağ’da Sıla bebekten haber var: 5 cani çocuğa şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı!

Türkiye Diyarbakırlı Narin Güran'a ağlarken Tekirdağ'dan gelen haberle sarsıldı. Anne B.Y.'nin 8 Eylül'de "Uyanmıyor" diyerek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı anlaşıldı. Durumu ağır olan ve entübe edilen Sıla Y. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA... Tekirdağ’da Sıla bebekten haber var: 5 cani çocuğa şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı!

13 VE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Sıla Y.'nin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alındı.

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SON DAKİKA... Tekirdağ’da Sıla bebekten haber var: 5 cani çocuğa şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı!

Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün'ün yaptığı açıklamaya göre, 2 yaşındaki Sıla Y.'nin 5 Eylül tarihinde şiddet ve cinsel istismar uygulanmasına rağmen, anne B.Y. olayı sakladı.8 Eylül tarihinde Sıla bebek fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonucu, Sıla bebek vücudunda morluklar gözlemlendiği ve beyin kanaması geçirdiği tespiti sonucunda yoğun bakıma alındı.

SON DAKİKA... Tekirdağ’da Sıla bebekten haber var: 5 cani çocuğa şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı!

Tekirdağ ve Malkara Cumhuriyet Savcılığının kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Sıla'nın komşuları olan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk tarafından şiddet ve cinsel istismara uğradığı, Sıla'nın ailesi ve cinsel istismarı gerçekleştiren çocukların babasının olayı örtbas ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili cinsel istismarı gerçekleştiren 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk, komşuları K.A. anne B.Y. ile B.Y.'nin imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı S.Ö tutuklandı.

SON DAKİKA... Tekirdağ’da Sıla bebekten haber var: 5 cani çocuğa şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı!

ÖLÜM HABERİ ASILSIZ ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bazı haberlerde ve sosyal medyada Sıla bebeğin öldüğüne dair asılsız haberler yayınlanırken, Sıla'nın geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınıp uyutularak entübe edildiği, durumunun stabil olduğu öğrenildi.

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