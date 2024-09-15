SON DAKİKA... Tekirdağ’da Sıla bebekten haber var: 5 cani çocuğa şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı!

Tekirdağ ve Malkara Cumhuriyet Savcılığının kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Sıla'nın komşuları olan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk tarafından şiddet ve cinsel istismara uğradığı, Sıla'nın ailesi ve cinsel istismarı gerçekleştiren çocukların babasının olayı örtbas ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili cinsel istismarı gerçekleştiren 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk, komşuları K.A. anne B.Y. ile B.Y.'nin imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı S.Ö tutuklandı.