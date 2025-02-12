Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ'da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:48

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ'da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava hakim. Bu olumsuz hava koşulları, eğitim faaliyetlerini de etkiliyor. Tekirdağ'da, Valilik kararıyla kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde bugün eğitime 1 günlük ara verildi. Öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 13 Şubat Perşembe Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

TEKİRDAĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ’da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürecek. İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) bekleniyor. Bu bölgelerde buzlanma ve don olayları meydana gelebileceğinden, ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli ise okulların son durumunu araştırıyor. Peki, 13 Şubat Perşembe Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar...

TEKİRDAĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ’da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Perşembe günü Tekirdağ'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEKİRDAĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ’da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, bu hafta başında İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağış miktarının 5 ila 15 cm arasında olması tahmin ediliyor. Bu durum, buzlanma ve don olaylarına yol açarak ulaşımda aksamalara neden olabilir.

TEKİRDAĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ’da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşların, özellikle yola çıkacak olanların dikkatli ve tedbirli olmaları, araçlarında kar lastiği kullanmaları ve hava koşullarına uygun önlemler almaları önem arz etmektedir. Ayrıca, buzlanma nedeniyle yolda kaymalar ve trafik kazaları yaşanabileceği için sürücülerin hız limitlerine uyması ve mesafelerini koruması gerektiği vurgulanmaktadır.

TEKİRDAĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ’da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
SON DAKİKA