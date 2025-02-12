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TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ'da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
18:48
TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ'da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava hakim. Bu olumsuz hava koşulları, eğitim faaliyetlerini de etkiliyor. Tekirdağ'da, Valilik kararıyla kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde bugün eğitime 1 günlük ara verildi. Öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 13 Şubat Perşembe Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?