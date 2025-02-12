TEKİRDAĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Tekirdağ’da okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürecek. İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) bekleniyor. Bu bölgelerde buzlanma ve don olayları meydana gelebileceğinden, ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli ise okulların son durumunu araştırıyor. Peki, 13 Şubat Perşembe Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar...