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TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025: TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:19
TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025: TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?
Türkiye'den dünyaya yayılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 'Ayakları Yere Basmayan Festival' sloganıyla yeniden yola çıktı. Her yıl birbirinden önemli projelerin yer aldığı TEKNOFEST başvuru tarihleri devam ediyor. 52 farklı kategoride heyecana ortak olmak isteyen ziyaretçiler de şimdiden planlarını hazırladı. Başvuru için www.teknofest.org adresine gündemde. Peki; 2025 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?