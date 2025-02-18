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Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:19

TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025: TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?

Türkiye'den dünyaya yayılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 'Ayakları Yere Basmayan Festival' sloganıyla yeniden yola çıktı. Her yıl birbirinden önemli projelerin yer aldığı TEKNOFEST başvuru tarihleri devam ediyor. 52 farklı kategoride heyecana ortak olmak isteyen ziyaretçiler de şimdiden planlarını hazırladı. Başvuru için www.teknofest.org adresine gündemde. Peki; 2025 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?

TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025: TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?

TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025 ile yılın teknoloji festivali hayallere ışık saçmaya devam ediyor. Ödüller ve malzeme desteğiyle heyecan veren festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleşecek. Peki; TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025: TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?

TEKNOFEST BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2025 yılı teknoloji yarışmalarında başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST başvuru tarihleri 20 Şubat itibarıyla son bulacak.

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TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025: TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?

TEKNOFEST BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

TEKNOFEST BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025: TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?

2025 TEKNOFEST NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL'den fazla malzeme desteğiyle yarışmalarını 52 ana kategori ve 118 alt kategoride gerçekleştirilecek.

İstanbul'da yapılacak festivalde tarihler netleşmezken Kıbrıs için takvim belirlendi:

TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025: TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?

Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı üzere TEKNOFEST KKTC'nin tarihleri 1-4 Mayıs olacak ve etkinlik Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek.

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