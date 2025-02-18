TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025: TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, nasıl başvurulur?

TEKNOFEST başvuru tarihleri 2025 ile yılın teknoloji festivali hayallere ışık saçmaya devam ediyor. Ödüller ve malzeme desteğiyle heyecan veren festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleşecek. Peki; TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?