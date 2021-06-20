Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi için detayları geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurdu. Uzaktan eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayan milyonlarca öğrenci salgının bir nebze olsun ülkemizde kontrol altına alınmasıyla Haziran ayı itibarıyla okullarına dönmüştü. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitimle müfredatı tamamlasalar dahi eksikliklerini tamamlamaları açısından talefinin kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor. Ziya Selçuk bu kapsamda "Bu sene 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara verilecek ve zorunlu mu olacak, Telafide Ben De Varım başvuru başvuru nasıl yapılır?" sorularını yanıtladı. İşte MEB takvimi ile Telafi eğitimi ve Telafide Ben De Varım başvuru sürecine dair merak edilenler.