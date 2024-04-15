Teleferik faciasının ardından tutuklanmıştı! Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da 1 kişinin ölümü 17 kişinin yaralanmasına neden olan teleferik kazasıyla ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı. Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili soruşturma kapsamında toplanan ve tedavinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemsel ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketi bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheliden 8'i için adli kontrol kararı verildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.