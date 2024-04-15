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Teleferik faciasının ardından tutuklanmıştı! Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:46
Teleferik faciasının ardından tutuklanmıştı! Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi... Antalya'da 1 kişinin ölümü 17 kişinin yaralanmasına neden olan teleferik kazasıyla ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı. Tutuklu belediye başkanının ifadesine SABAH ulaştı.