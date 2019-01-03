Telefonları çekmeyince çözümü böyle buldular!

"BİR BAZ İSTASYONUNU BİZE ÇOK GÖRMESİNLER"

Karakılınçlı Mahallesi Muhtarı İhsan Öktem, yetkililere dilekçe vermesine rağmen hiçbir sonuç almadığını belirterek, "Bu iletişimle ilgili Manisa'da bütün yetkililere gitmeme rağmen, dilekçeler vermeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Köyümüz merkeze 25 kilometre uzaklıkta. Tüm köylerde baz istasyonu olmasına rağmen, Karakılınç'ta yok. Tüm vatandaşlarımız, hastalarımız ve yaşlılarımız bu konuda çok mağdur. Bütün yetkililere gittim, hiçbir sonuç alamadım. Köyüme acilen bir baz istasyonu istiyorum. Hastalarımız için 112 acil servisi arıyorum. Birkaç kişi bu konudan dolayı vefat etti. Hastalar için bir saniye bile önemli. Bir baz istasyonunu bize çok görmesinler. Köyümüze en yakın zamanda bir baz istasyonu istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz." diye konuştu.