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TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur sonrası zincirleme kaza: TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu!
Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
15:59
TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur sonrası zincirleme kaza: TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu!
Esenyurt'ta sağanak sonrası meydana gelen kazada TEM Bağlantı yolunda yağıştan dolayı kayan tır, zincirleme kazaya sebebiyet verdi. 3 araç birbirine girdi. İşte korkutan kazanın detayları…