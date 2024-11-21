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Haberler Yaşam TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur sonrası zincirleme kaza: TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu!
Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:59

TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur sonrası zincirleme kaza: TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu!

Esenyurt'ta sağanak sonrası meydana gelen kazada TEM Bağlantı yolunda yağıştan dolayı kayan tır, zincirleme kazaya sebebiyet verdi. 3 araç birbirine girdi. İşte korkutan kazanın detayları…

İHA
TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur sonrası zincirleme kaza: TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu!

Olay, saat 13.50 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde yaşandı.

TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur sonrası zincirleme kaza: TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu!

Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Tır bir anda kayarak makasladı ve yol içinde döndü.

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TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur sonrası zincirleme kaza: TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu!

Arkadan gelen 2 binek aracın tıra çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların da yardımı ile kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur sonrası zincirleme kaza: TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu!

Bölgede uzun süre trafik durma noktasına geldi.

TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur sonrası zincirleme kaza: TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu!

"BİZ DE ARKASINDAYDIK"

Kazaya karışan ticari taksi sürücüsü Osman Şapaloğlu yaşanan kazayı anlatarak, "Seyir halinde gidiyorduk arabayı kaydırdı.

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