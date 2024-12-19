Temizlik işçileri poşet poşet parayı işte böyle teslim etti: "Bu da bizim için bir şereftir"

'ALIN TERİYLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN HER ŞEYİN FARKINDAYIZ'

Parayı bulan işçilerden Barış Aydın, "Ortada bir alın teri var. Biz de alın teriyle çalıştığımız için her şeyin farkındayız. Kimsenin alın terini yemek istemiyoruz ve bu da bizim için bir şereftir.