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Haberler Yaşam Temizlik işçileri poşet poşet parayı işte böyle teslim etti: "Bu da bizim için bir şereftir"
Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:56

Temizlik işçileri poşet poşet parayı işte böyle teslim etti: "Bu da bizim için bir şereftir"

Zonguldak'ta pazar yerinde temizlik işçileri 43 yaşındaki Barış Aydın ve 28 yaşındaki Rıza Koçaklı, içi para dolu poşet buldu. Poşet sahibinin pazar esnafı 37 yaşındaki Mustafa Toprak olduğu belirlendi. Para, sahibine verilmek üzere Pazarcılar Odası Başkanı Tunay Küçük'e teslim edildi.

DHA
Temizlik işçileri poşet poşet parayı işte böyle teslim etti: Bu da bizim için bir şereftir

Belediyenin temizlik işçileri Barış Aydın ve Rıza Koçaklı, dün akşam saatlerinde Soğuksu Pazar Yerini süpürürken yerde, para dolu poşet buldu. İşçiler buldukları parayı, temizlik işleri sorumlusu Metin Çapar ve İsmail Çelik'e bildirdi.

Temizlik işçileri poşet poşet parayı işte böyle teslim etti: Bu da bizim için bir şereftir

Çapar, Pazarcılar Odası Başkanı Tunay Küçük ile görüşerek kamera görüntülerinin incelenmesini teklif etti. Bugün izlenen görüntülerde paranın pazarda tezgah açan esnaf Mustafa Toprak'a ait olduğu belirlendi. İşçiler, şehir dışında olan paranın sahibi Toprak ile cep telefonuyla görüntülü görüştü.

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Temizlik işçileri poşet poşet parayı işte böyle teslim etti: Bu da bizim için bir şereftir

'ALIN TERİYLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN HER ŞEYİN FARKINDAYIZ'

Parayı bulan işçilerden Barış Aydın, "Ortada bir alın teri var. Biz de alın teriyle çalıştığımız için her şeyin farkındayız. Kimsenin alın terini yemek istemiyoruz ve bu da bizim için bir şereftir.

Temizlik işçileri poşet poşet parayı işte böyle teslim etti: Bu da bizim için bir şereftir

Sabahın 5'inden akşamın geç saatlerine kadar bu insanlar parayı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her zaman için saygı duyarım" dedi. İşçiler, sahibinin isteği üzerine parayı oda başkanına teslim etti.

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