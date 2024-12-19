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Temizlik işçileri poşet poşet parayı işte böyle teslim etti: "Bu da bizim için bir şereftir"
Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
14:56
Temizlik işçileri poşet poşet parayı işte böyle teslim etti: "Bu da bizim için bir şereftir"
Zonguldak'ta pazar yerinde temizlik işçileri 43 yaşındaki Barış Aydın ve 28 yaşındaki Rıza Koçaklı, içi para dolu poşet buldu. Poşet sahibinin pazar esnafı 37 yaşındaki Mustafa Toprak olduğu belirlendi. Para, sahibine verilmek üzere Pazarcılar Odası Başkanı Tunay Küçük'e teslim edildi.