Temu’dan kirli ticaret! Çinli devden ‘tasarım’ oyunu: Eşcinsel temalı ürünler ana sayfada…

KARARIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık bu kararı alırken hem yurt içindeki yerleşik oyuncuları korumayı hedeflerken hem de kontrolsüz şekilde yurtiçine ürün girişi ile halk sağlığının tehlikeye düşmesini önlemeyi amaçlamıştı.

Öyle ki bu yılın başında Türkiye'den Çinli Temu'ya verilen sipariş sayısı 6 bin 544 olurken, bu rakam haziranda 600 bin, temmuzda ise 612 bine yükselmişti.