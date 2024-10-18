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Giriş Tarihi: 18.10.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:25

Temu'dan kirli ticaret! Çinli devden ‘tasarım’ oyunu: Eşcinsel temalı ürünler ana sayfada…

Ticaret Bakanlığı'nın sağlıksız ürünlerin kontrolsüz bir şekilde yurtiçine girişini önlemek için getirdiği düzenlemelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yurtdışından e-ticaret kapsamında yapılan alışveriş limitini düşüren ve ek gümrük vergisi getirerek yurtiçinden alışverişi teşvik eden Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet göstermeyen Çinli e-ticaret firması Temu'nun oyununu da ortaya çıkardı. Şirketin içerisinde Türkiye'nin de olduğu Avrupa Birliği (AB) pazarında "karanlık ticari tasarımlar" ile eşcinsel teması içeren ürünleri ana sayfasında listelediği belirlendi. Özellikle gençlerin hedef kitle olarak belirlendiği tespit edilirken, gelişim çağındaki gençler için bu tür ürünlerin özendirici bir şekilde pazarlanmaya çalışıldığı belirlendi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Temu’dan kirli ticaret! Çinli devden ‘tasarım’ oyunu: Eşcinsel temalı ürünler ana sayfada…

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yaptığı düzenleme ile yurtdışı hızlı kargo veya posta yoluyla bireysel alışveriş limitini 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürmüş, gümrük vergisini de artırmıştı. Yeni düzenlemeyle Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ve değeri 30 Euro'yu geçmeyen ürünlerin gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a; diğer ülkelerden gelmesi durumundaki vergi oranı ise yüzde 30'dan yüzde 60'a yükseltilmişti.

Temu’dan kirli ticaret! Çinli devden ‘tasarım’ oyunu: Eşcinsel temalı ürünler ana sayfada…

KARARIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI
Bakanlık bu kararı alırken hem yurt içindeki yerleşik oyuncuları korumayı hedeflerken hem de kontrolsüz şekilde yurtiçine ürün girişi ile halk sağlığının tehlikeye düşmesini önlemeyi amaçlamıştı.
Öyle ki bu yılın başında Türkiye'den Çinli Temu'ya verilen sipariş sayısı 6 bin 544 olurken, bu rakam haziranda 600 bin, temmuzda ise 612 bine yükselmişti.

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Temu’dan kirli ticaret! Çinli devden ‘tasarım’ oyunu: Eşcinsel temalı ürünler ana sayfada…

Tehlikeyi gören Bakanlık hızla alışveriş limitini düşürerek, gümrük vergisini artırırken Bakanlığın bu endişesi Çinli Temu'nun "karanlık ticari tasarım" oyunu ile de gözler önüne serilmiş oldu.

Temu’dan kirli ticaret! Çinli devden ‘tasarım’ oyunu: Eşcinsel temalı ürünler ana sayfada…

Kontrolsüz bir şekilde on binlerce ürünü Türkiye'ye gönderen firmanın içerisinde Türkiye'nin de olduğu Avrupa Birliği (AB) pazarında eşcinsellik vurgusu içeren ürünleri ana sayfasında listelediği belirlendi.

Temu’dan kirli ticaret! Çinli devden ‘tasarım’ oyunu: Eşcinsel temalı ürünler ana sayfada…

GENÇLER MANİPÜLE EDİLİYOR
Karanlık tasarımlar çoğunlukla çevrimiçi kullanıcı ara yüzlerinde bulunan ve tüketicileri genellikle çıkarlarına en uygun olmayan seçimleri yapmaya yönlendiren, aldatan, zorlayan veya manipüle eden uygulamalar olarak tanımlanıyor.

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