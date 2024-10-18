Giriş Tarihi: 18.10.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
10:25
Temu'dan kirli ticaret! Çinli devden ‘tasarım’ oyunu: Eşcinsel temalı ürünler ana sayfada…
Ticaret Bakanlığı'nın sağlıksız ürünlerin kontrolsüz bir şekilde yurtiçine girişini önlemek için getirdiği düzenlemelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yurtdışından e-ticaret kapsamında yapılan alışveriş limitini düşüren ve ek gümrük vergisi getirerek yurtiçinden alışverişi teşvik eden Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet göstermeyen Çinli e-ticaret firması Temu'nun oyununu da ortaya çıkardı. Şirketin içerisinde Türkiye'nin de olduğu Avrupa Birliği (AB) pazarında "karanlık ticari tasarımlar" ile eşcinsel teması içeren ürünleri ana sayfasında listelediği belirlendi. Özellikle gençlerin hedef kitle olarak belirlendiği tespit edilirken, gelişim çağındaki gençler için bu tür ürünlerin özendirici bir şekilde pazarlanmaya çalışıldığı belirlendi.