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'te araçlar yolda kaldı

Çaldıran tarafında etkili olan yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan yolu Karayolları ekipleri dün geceden beri trafiğe açmak için çalışıyor.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.03.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 16:35
Tendürek'te araçlar yolda kaldı
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Tendürek'te araçlar yolda kaldı

yağışının etkili olduğu Dağı geçidinde çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu çok sayıda araç mahsur kaldı.

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Tendürek'te araçlar yolda kaldı

Karayolları ve Jandarma ekipleri, Çaldıran tarafında yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tendürek'te araçlar yolda kaldı

Dağı'nda yolun kardan kapanması nedeniyle mahsur kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Ahmet Atay, "2 bin 600 rakımlı Tendürek Dağının Çaldıran tarafı yoğun yağışı nedeniyle tedbirsiz çıkan bazı araçların kayması sonucu ulaşıma kapandı. Yoğun kar sebebiyle gece Muradiye ilçesinde geçirdik. Ekipler yolu açmaya çalışıyor biz de bekliyoruz" dedi.

Tendürek'te araçlar yolda kaldı

Dağı'nda tipiden dolayı ilerleyemeyen araçlan uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tendürek'te araçlar yolda kaldı

Bu arada Dağı geçidinin Doğubayazıt tarafının ise ulaşıma açık olduğu bildirildi.

Tendürek'te araçlar yolda kaldı
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