Tendürek Dağı'nda yolun kardan kapanması nedeniyle mahsur kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Ahmet Atay, "2 bin 600 rakımlı Tendürek Dağının Çaldıran tarafı yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirsiz çıkan bazı araçların kayması sonucu ulaşıma kapandı. Yoğun kar sebebiyle gece Muradiye ilçesinde geçirdik. Ekipler yolu açmaya çalışıyor biz de bekliyoruz" dedi.