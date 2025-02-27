TERAVİH NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? Diyanet ile Teravih namazı kılınışı, niyeti ve hükmü...

TERAVİH NAMAZI FARZ MIDIR?

Teravih namazı farz değil, ancak sünnet-i müekkede yani Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) düzenli olarak kıldığı ve ümmetine de tavsiye ettiği kuvvetli bir sünnettir. Hanefi mezhebine göre, teravih namazı Ramazan ayında cemaatle kılınması tavsiye edilen önemli bir ibadettir.

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınır ve 20 rekattır. Ancak 8 rekat kılmak da caiz görülmüştür. Bireysel veya cemaatle kılınabilir, ancak cemaatle kılmak daha faziletlidir.