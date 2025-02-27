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Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:16

TERAVİH NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? Diyanet ile Teravih namazı kılınışı, niyeti ve hükmü...

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ile birlikte Müslümanlar, nefislerini terbiye etmek ve arınmak için oruç ibadetlerini yerine getirecek. Bu mübarek ayda, oruçla birlikte yalnızca Ramazan'a özgü olan teravih namazı da eda edilecek. İftarın ardından Müslümanlar camilerde saf tutarak teravih namazını kılacak. Namazlarını en doğru şekilde eda etmek isteyenler, teravih namazının kılınışı ve rekat sayısı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarına başvuruyor. Peki, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve evde kılınabilir mi?

TERAVİH NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? Diyanet ile Teravih namazı kılınışı, niyeti ve hükmü...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, teravih namazının kılınışı, vakti ve saati gibi sorular merak konusu oldu. Oruçlarını açtıktan sonra camilere akın eden Müslümanlar, hem namazlarını eda edecek hem de manevi sohbetlerde bir araya gelecek. İşte, Diyanet rehberliğinde adım adım teravih namazının kılınışı...

TERAVİH NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? Diyanet ile Teravih namazı kılınışı, niyeti ve hükmü...

TERAVİH NAMAZI FARZ MIDIR?

Teravih namazı farz değil, ancak sünnet-i müekkede yani Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) düzenli olarak kıldığı ve ümmetine de tavsiye ettiği kuvvetli bir sünnettir. Hanefi mezhebine göre, teravih namazı Ramazan ayında cemaatle kılınması tavsiye edilen önemli bir ibadettir.

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınır ve 20 rekattır. Ancak 8 rekat kılmak da caiz görülmüştür. Bireysel veya cemaatle kılınabilir, ancak cemaatle kılmak daha faziletlidir.

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TERAVİH NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? Diyanet ile Teravih namazı kılınışı, niyeti ve hükmü...

TERAVİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Teravih namazına niyet ederken, kalben bu ibadeti Ramazan ayına özel olarak kıldığını bilmek yeterlidir. Ancak dil ile niyet etmek isteyenler için şu şekilde niyet edilebilir:

Eğer cemaatle kılınıyorsa:
"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama."

Eğer bireysel kılınıyorsa:
"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır ve iki veya dört rekatta bir selam verilerek tamamlanır.

TERAVİH NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? Diyanet ile Teravih namazı kılınışı, niyeti ve hükmü...

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kaç rekat teravih namazı kıldığına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte Hz. Ömer döneminden süregelen görüşle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Öte yandan yorgunluk ve meşguliyet anında evde teravih kılmak isteyenler 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 kılması halinde de sünneti yerine getirmiş olur.

Teravih, 4'er rekat kılınabildiği gibi 2'şer rekat kılmanın daha faziletli olduğu aktarılmıştır.

TERAVİH NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? Diyanet ile Teravih namazı kılınışı, niyeti ve hükmü...

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih Namazı Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama"

1. Rekat: Allahuekber denilerek namaza başlanır.

Subhaneke duası okunur

Euzu Besmele ile başlanıp Fatiha Suresi okunur.

Bir zammı sure veya ayetler okunur.

Rükuya gidilir ve üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denir.

Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbene Lekel Hamd denilerek tamamlanır.

Yeniden Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denir. İki kez tekrarladıktan sonra Allahuekber denilerek ikinci rekata kalkılır.

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