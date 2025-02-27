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TERAVİH NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? Diyanet ile Teravih namazı kılınışı, niyeti ve hükmü...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
12:16
TERAVİH NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? Diyanet ile Teravih namazı kılınışı, niyeti ve hükmü...
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ile birlikte Müslümanlar, nefislerini terbiye etmek ve arınmak için oruç ibadetlerini yerine getirecek. Bu mübarek ayda, oruçla birlikte yalnızca Ramazan'a özgü olan teravih namazı da eda edilecek. İftarın ardından Müslümanlar camilerde saf tutarak teravih namazını kılacak. Namazlarını en doğru şekilde eda etmek isteyenler, teravih namazının kılınışı ve rekat sayısı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarına başvuruyor. Peki, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve evde kılınabilir mi?