Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Terörden arındırıldı: İlk defa yapıldı!
Giriş Tarihi: 05.08.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 12:30

Terörden arındırıldı: İlk defa yapıldı!

Hakkari'de Kato Dağı terörden arındırıldı. Bölgedeki Kaval köyüne yerli turist akını yaşandı. Macera tutkunu 4 arkadaş da şelalede ilk defa kanyoning (kanyonda spor etkinliği) yaptı. O anlar böyle fotoğraflandı

Terörden arındırıldı: İlk defa yapıldı!

Hakkari'de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Kato Dağı eteklerinde bulunan Kaval köyü, el değmemiş doğası ile öne çıkıyor.

Terörden arındırıldı: İlk defa yapıldı!

Doğaseverlerin de dikkatini çeken bölge, yöre halkı tarafından 'saklı cennet' olarak adlandırılıyor. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu rehberliğinde bölgeye 3 arkadaşıyla gelen gezgin Bahar Aydoğdu, geçen yıl keşfedilen 60 metrelik Kaval Şelalesi'nde ilk defa iple iniş yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Terörden arındırıldı: İlk defa yapıldı!

25 ülke ve 80 il dolaşan Gezgin Aydoğdu, Hakkari'nin doğasına hayran kaldığını, gezilerini kaleme aldığını, ayrıca ülkedeki doğal güzelliklerin daha da bilinmesi için bu gezileri sosyal medya hesaplarından paylaştığını söyledi.

Terörden arındırıldı: İlk defa yapıldı!

Aydoğdu, "Nerede bir şelale varsa ben oraya gider ve gezerim, dünyanın öbür ucunda bile olsa. Şimdi de Hakkari'deyim. Hakkari'nin doğası gerçekten muhteşem. Bahsedildiğinden daha güzel. Kanyoning sporunu yapıyoruz. Bu sporu da Hakkari'ye taşımış olduk. Şelalede yaklaşık 60 metreden iple iniş yaptık. Herkes gelsin buraya. Gayet güvenli, hiçbir sorun yok." diye konuştu.

Terörden arındırıldı: İlk defa yapıldı!

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu da kentin tüm doğa sporlarının rahatlıkla yapılacağı bir yer olduğunu belirtti.

SON DAKİKA