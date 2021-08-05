Terörden arındırıldı: İlk defa yapıldı!

Aydoğdu, "Nerede bir şelale varsa ben oraya gider ve gezerim, dünyanın öbür ucunda bile olsa. Şimdi de Hakkari'deyim. Hakkari'nin doğası gerçekten muhteşem. Bahsedildiğinden daha güzel. Kanyoning sporunu yapıyoruz. Bu sporu da Hakkari'ye taşımış olduk. Şelalede yaklaşık 60 metreden iple iniş yaptık. Herkes gelsin buraya. Gayet güvenli, hiçbir sorun yok." diye konuştu.



