Haberler Yaşam Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekatır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Kadir Gecesi kılınan Tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti

Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 12:07

Bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek Kadir Gecesi ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceyi ibadetlerle dolu geçirmek isteyenler tarafından tesbih namazı kılınışı Diyanet ile araştırılıyor. "Temize çıkma" anlamını taşıyan bu özel gecede namaz kılmak isteyenler "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, faziletleri nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Ömür boyunca en az bir kere kılınması tavsiye edilen bu namaz, özellikle Kadir Gecesi'nde kılınması tavsiye edilir. İşte Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti …