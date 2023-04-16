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Haberler Yaşam Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekatır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Kadir Gecesi kılınan Tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti
Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 12:07

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekatır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Kadir Gecesi kılınan Tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti

Bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek Kadir Gecesi ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceyi ibadetlerle dolu geçirmek isteyenler tarafından tesbih namazı kılınışı Diyanet ile araştırılıyor. "Temize çıkma" anlamını taşıyan bu özel gecede namaz kılmak isteyenler "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, faziletleri nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Ömür boyunca en az bir kere kılınması tavsiye edilen bu namaz, özellikle Kadir Gecesi'nde kılınması tavsiye edilir. İşte Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti …

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekatır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Kadir Gecesi kılınan Tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur soruları gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi araştırmalara başladı. Ramazan ayının 27. gününe denk gelen bu mübarek gecede yapılacak ibadetler arasında; namaz kılmanın fazileti de oldukça büyüktür. Özellikle ömür boyunca en az bir kere kılınması tavsiye edilen tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, faziletleri nelerdir? İşte, Diyanet ile adım adım Tesbih namazı kılınışı…

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekatır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Kadir Gecesi kılınan Tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekatır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Kadir Gecesi kılınan Tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekatır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Kadir Gecesi kılınan Tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Müslümanlar ömürlerinde bir kez Tesbih namazı kılmaları tavsiye edilir. Kerahet vaktinde kılınmaz, genellikle Kadir Gecesi'nde kılınır.

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekatır, hangi dualar okunur? Diyanet ile Kadir Gecesi kılınan Tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Tesbih namazı 4 rekattır. 4 rekat olmasına rağmen okunulan dua ve sureler gereği uzundur.

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