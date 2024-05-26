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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 109. BÖLÜM CANLI İZLE | Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT1 ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 26.05.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 18:10

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM CANLI İZLE | Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT1 ile canlı izle ekranı

Her pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan teşkilat dizisi bu akşam 109. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri başrolünde buluşturan dizinin teşkilat canlı izle araştırmaları sürüyor. Yeni bölümde Çetin'in yaptığı hamle karşısında şaşkına dönen Ömer, Çetin'i yanından ayırmadan hızla bir çıkış yolu bulur. Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer'dir. Ekip için yeni bölümde neler olacak, vakit dolmadan başarabilecekler midir? İşte tüm bu soruların cevabı için teşkilat yeni bölüm canlı izle

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM CANLI İZLE | Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT1 ile canlı izle ekranı

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi teşkilatın 109. bölümü için bekleyiş başladı. Geçtiğimiz bölümde şirketin en önemli unsurlarını ele geçiren Ömer bu bölümde ekibi ile birlikte vakit dolmadan başladığı işi tamamlamaya çalışacaktır. İşte teşkilat yeni bölüm için teşkilat yeni bölüm canlı izle izle ekranı

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM CANLI İZLE | Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT1 ile canlı izle ekranı

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Teşkilat dizisi yeni bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TEŞKİLAT 109. BÖLÜM CANLI İZLE | Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT1 ile canlı izle ekranı

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZET

Çetin'in yaptığı hamle karşısında şaşkına dönen Ömer, Çetin'i yanından ayırmadan hızla bir çıkış yolu bulur. Gizem, Neslihan'ı kurtarmak için kendine merminin önüne atar. Çatışmanın ortasında kalan Neslihan iyice kapana kısılır ancak saldırganlara boyun eğmez.

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM CANLI İZLE | Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT1 ile canlı izle ekranı

Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer'dir. Ömer adım adım şirketin bir numarasına ulaşmayı amaçlar.

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM CANLI İZLE | Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT1 ile canlı izle ekranı

Ancak vakti dolmak üzeredir. Kalan zamanını görevine adasa da şartlar onu zorlayacaktır.

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