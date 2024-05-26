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TEŞKİLAT 109. BÖLÜM CANLI İZLE | Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT1 ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 26.05.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
18:10
TEŞKİLAT 109. BÖLÜM CANLI İZLE | Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT1 ile canlı izle ekranı
Her pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan teşkilat dizisi bu akşam 109. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri başrolünde buluşturan dizinin teşkilat canlı izle araştırmaları sürüyor. Yeni bölümde Çetin'in yaptığı hamle karşısında şaşkına dönen Ömer, Çetin'i yanından ayırmadan hızla bir çıkış yolu bulur. Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer'dir. Ekip için yeni bölümde neler olacak, vakit dolmadan başarabilecekler midir? İşte tüm bu soruların cevabı için teşkilat yeni bölüm canlı izle