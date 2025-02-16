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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 132. BÖLÜMÜ İLE BEKLENİYOR! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 18:18 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:18

TEŞKİLAT 132. BÖLÜMÜ İLE BEKLENİYOR! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm izle bilgisi

Teşkilat 132. yeni bölümü ile bekleniyor. Her hafta Pazar akşamı TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşan yapımda bu hafta, kapsüllere ulaşmak isteyen Altay ve Neslihan, Makinist'i konuşturmaya çalışırlar. Bu yolda önemli delillere ulaşan Neslihan ise yıkıcı gerçekle yüz yüze kalacaktır. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı yapımda, bu bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor. İşte, Teşkilat 132. bölüm izle bilgisi

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TEŞKİLAT 132. BÖLÜMÜ İLE BEKLENİYOR! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm izle bilgisi

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Teşkilat, yeni bölümüyle gündemde! Dizinin bu bölümünde, görev uğruna en zorlu düşmanıyla anlaşma yapmak zorunda kalan Korkut'un, hiçbir şekilde açığa çıkmaması gerekmektedir. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Teşkilat 132. bölüm izle bilgisi

TEŞKİLAT 132. BÖLÜMÜ İLE BEKLENİYOR! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm izle bilgisi

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

Teşkilat'ın heyecan dolu yeni bölümü 16 Şubat Pazar saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin izle bilgisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

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TEŞKİLAT 132. BÖLÜMÜ İLE BEKLENİYOR! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm izle bilgisi

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ejder'in gitmesine izin vermeyen Altay, Korkut ile karşı karşıyadır. Korkut ise Akif Başkan'ın emriyle büyük bir karar vermek zorunda kalır. Görev için Ejder'i oradan çıkarması gereken Korkut, Altay'ı vurur.

TEŞKİLAT 132. BÖLÜMÜ İLE BEKLENİYOR! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm izle bilgisi

Korkut her ne kadar Ejder'i kurtarmış olsa da yine şüphelerin hedefindedir. Operasyon uğruna en büyük düşmanıyla iş birliği yapması gereken Korkut'un ne olursa olsun deşifre olmaması gerekmektedir.

TEŞKİLAT 132. BÖLÜMÜ İLE BEKLENİYOR! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm izle bilgisi

Altay hedefinden kaçan Ejder'in peşine düşer. Makinist'ten öğrendiği bilgilerle düşmanının ismi onun için netleşir. Kapsüllere ulaşmak isteyen Altay ve Neslihan, Makinist'i konuşturmaya çalışırlar. Bu yolda önemli delillere ulaşan Neslihan ise yıkıcı gerçekle yüz yüze kalacaktır.

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