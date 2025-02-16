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TEŞKİLAT 132. BÖLÜMÜ İLE BEKLENİYOR! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
18:18
Teşkilat 132. yeni bölümü ile bekleniyor. Her hafta Pazar akşamı TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşan yapımda bu hafta, kapsüllere ulaşmak isteyen Altay ve Neslihan, Makinist'i konuşturmaya çalışırlar. Bu yolda önemli delillere ulaşan Neslihan ise yıkıcı gerçekle yüz yüze kalacaktır. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı yapımda, bu bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor. İşte, Teşkilat 132. bölüm izle bilgisi
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