Teşkilat bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı 2 Ocak 2022

Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Bu hafta yılbaşı sebebiyle pek çok dizi yeni bölümüyle ekrana gelmezken Teşkilat bugün bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Yayınlanan son bölümde ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanırken yayın günü merak ediliyor. Peki Teşkilat bugün bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2022 TRT1 TV yayın akışı ve güncel bilgiler…