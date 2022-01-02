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Haberler Yaşam Teşkilat bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı 2 Ocak 2022
Giriş Tarihi: 02.01.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 13:27

Teşkilat bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı 2 Ocak 2022

Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Bu hafta yılbaşı sebebiyle pek çok dizi yeni bölümüyle ekrana gelmezken Teşkilat bugün bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Yayınlanan son bölümde ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanırken yayın günü merak ediliyor. Peki Teşkilat bugün bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2022 TRT1 TV yayın akışı ve güncel bilgiler…

Teşkilat bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı 2 Ocak 2022

Televizyon ekranında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 29.bölüm için geri sayım sürüyor. Normal şartlarda bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Teşkilat neden yok, bugün var mı sorusuna yanıt aranıyor. Yılbaşı sebebiyle çoğu dizi yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceği biliniyor. Peki Teşkilat bugün bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar

Teşkilat bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı 2 Ocak 2022

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. Yılbaşı sebebiyle Teşkilat 28.yeni bölüm haftaya izleyiciyle buluşacak. 2 Ocak Pazar akşamı Kung Fu Panda 3 TRT1 ekranlarında olacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Kung Fu Panda 3

TEŞKİLAT NEDEN YOK?

TRT 1 dizisi Teşkilat, 2 Ocak 2021 Pazar günü ekranlara gelmeyecek. Dizi bu haftayı pas geçmesinin ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı nedeniyle dizilerin ara verildiği biliniyor.

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Teşkilat bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı 2 Ocak 2022

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.

Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler

Bu operasyon sayesnde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer.

Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

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