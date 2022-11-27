Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 27 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1 dizilerinden olan Teşkilat dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

27 Kasım 2022 Pazar tarihli TRT 1 yayın akışına göre, Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Onun yerine dizi saatlerinde 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada" karşılaşması yayında olacak.