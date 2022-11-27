Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 27 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, her Pazar akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp'ın yer aldığı dizi, 27 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı içinde yer almadı. Bu gelişme sonrası Teşkilat yeni bölüm tarihi için sorgulamalar hız kazandı. Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanmaya devam ederken izleyiciler Teşkilat bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Teşkilat neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 27 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm tarihi…