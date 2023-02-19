Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası diziler ve programlar yayınlarına ara verme kararı aldı. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin üzerinden günler geçerken arama kurtarma çalışmaları ise anbean ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu noktada Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun'un yer aldığı dizinin takipçileri tarafından araştırılan ''Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı?'' soruları 19 Şubat TRT 1 yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Teşkilat bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...