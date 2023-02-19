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Haberler Yaşam Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 19.02.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 14:37

Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası diziler ve programlar yayınlarına ara verme kararı aldı. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin üzerinden günler geçerken arama kurtarma çalışmaları ise anbean ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu noktada Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun'un yer aldığı dizinin takipçileri tarafından araştırılan ''Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı?'' soruları 19 Şubat TRT 1 yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Teşkilat bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...

Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizisi Teşkilat, Pazar akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Yunus Emre Yıldırımer, Turgut Tunçalp gibi isimleri buluşturan dizi, bu hafta da TRT 1 yayın akışı içerisinde yer almadı. Dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini merak eden seyirciler, Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok sorusuna yanıt arıyor. Deprem faciası nedeniyle diziler kanalların yayın akışlarından çıkarılmıştı. Peki, Teşkilat bugün var mı, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? İşte, 19 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı…

Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

19 Şubat 2023 Pazar tarihli TRT 1 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Teşkilat dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Teşkilat dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım şirketi ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak çekimlerin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 65. Yeni bölümünün 26 Şubat 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 19 ŞUBAT 2023 PAZAR

13.25 YTürek Çıkmazı

15.40 Muallim

19.00 Ana Haber

20.00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT 64. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick'i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor.

Efkar'ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

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