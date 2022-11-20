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Haberler Yaşam Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 20.11.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 16:35

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizilerinden olan Teşkilat, ekran yolculuğuna ikinci sezonuyla devam ediyor. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp'ın yer aldığı dizi, Pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle Teşkilat dizisinin ekıbeti merak konusu oldu. Bu noktada dizinin hayranları, ''Teşkilat bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm tarihi ve saati...

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp gibi isimleri buluşturan dizi, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisi bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının TRT'de yayınlanacak olması nedeniyle dizinin sevenleri, 20 Kasım 2022 Pazar TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm tarihi ve saatini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Teşkilat bu akşam var mı yok mu mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, Teşkilat yeni bölüm tarihi ve 20 Kasım 2022 Pazar TRT 1 yayın akışı…

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

2022 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVASI BAŞLIYOR!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası tunuvası, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Turnuvanın ilk müsabakası olan Katar Ekvador maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1 dizilerinden olan Teşkilat dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

Her pazar TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat, 20 Kasım 2022 Pazar akşamı saat 20.00 yerine 21.00'de yayınlanacak.

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

HAFTAYA YAYINLANMAYACAK!

TRT, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak. TRT ilk hafta yayın planını hazırladı.

Buna göre; 20 Kasım Pazar günü Teşkilat'ın yeni bölümü, 21 Kasım Pazartesi Alparslan Büyük Selçuklu, 22 Kasım Salı Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümleri "özetsiz" olarak yayınlanacak.

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

23 Kasım Çarşamba gününden 27 Kasım'a kadar TRT'de akşam kuşağında dizi yayınlanmayacak.

Buna göre Teşkilat dizisi, 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Buna göre dizi bir hafta ara verecek.

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