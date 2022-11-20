Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizilerinden olan Teşkilat, ekran yolculuğuna ikinci sezonuyla devam ediyor. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp'ın yer aldığı dizi, Pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle Teşkilat dizisinin ekıbeti merak konusu oldu. Bu noktada dizinin hayranları, ''Teşkilat bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm tarihi ve saati...