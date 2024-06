Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi vakitte? Diyanet ile Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve hükmü

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur"