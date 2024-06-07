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Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi vakitte? Diyanet ile Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve hükmü
Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
14:49
Kurban Bayramı için geri sayım başlarken teşrik tekbiri okunuşu, yazılışı ve anlamı ile gündeme geldi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) hadisleri ve sünnetleri ışığında örnek alınmaya çalışılırken bayram için de araştırmalar hız kazanıyor. Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, nasıl getirilir, kaç defa okunur gibi sorular Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yanıt arıyor. İşte, teşrik tekbiri zamanı 2024...