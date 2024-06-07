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Haberler Yaşam Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi vakitte? Diyanet ile Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve hükmü
Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 14:49

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi vakitte? Diyanet ile Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve hükmü

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken teşrik tekbiri okunuşu, yazılışı ve anlamı ile gündeme geldi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) hadisleri ve sünnetleri ışığında örnek alınmaya çalışılırken bayram için de araştırmalar hız kazanıyor. Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, nasıl getirilir, kaç defa okunur gibi sorular Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yanıt arıyor. İşte, teşrik tekbiri zamanı 2024...

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi vakitte? Diyanet ile Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve hükmü

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, kimler nasıl getirir gibi sorular arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Peygamber Efendimizin Kurban Bayramı ile birlikte yaptığına inanılan davranışlar arasında yer alan teşrik tekbiri okunuşu, anlamı yazılışı ile gündemde. İşte, Diyanet'in yanıtı!

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi vakitte? Diyanet ile Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve hükmü

TEŞRİK TEKBİRİ DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Doğuya doğru gitmek, parlamak gibi anlamlar taşıyan teşrik kelimesi ile adlandırılan bu tekbirler özellikle Kurban Bayramı ile bağdaştırılıyor. Bayramda ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazları sonrası alınan tekbirlere teşrik tekbiri deniyor.

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Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi vakitte? Diyanet ile Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve hükmü

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞKIYOR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından soruya verilen yanıt şöyle:

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi vakitte? Diyanet ile Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve hükmü

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi vakitte? Diyanet ile Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve hükmü

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur"

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