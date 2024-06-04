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Thor filmi oyuncuları ve karakterleri: Bu akşam TV'de! Thor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
16:50
Thor filmi oyuncuları ve karakterleri: Bu akşam TV'de! Thor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?
Aksiyon, macera, fantastik türlerindeki Thor filmi oyuncuları ve karakterleri ile gündemde. 2011 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Başrol oyuncusu Chris Hemsworth ile ün kazanan film bu akşam televizyon ekranlarında. İşte, Thor filmi konusu...