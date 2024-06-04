Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Thor filmi oyuncuları ve karakterleri: Bu akşam TV'de! Thor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 16:50

Thor filmi oyuncuları ve karakterleri: Bu akşam TV'de! Thor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Aksiyon, macera, fantastik türlerindeki Thor filmi oyuncuları ve karakterleri ile gündemde. 2011 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Başrol oyuncusu Chris Hemsworth ile ün kazanan film bu akşam televizyon ekranlarında. İşte, Thor filmi konusu...

Thor filmi oyuncuları ve karakterleri: Bu akşam TV’de! Thor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Thor filmi oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. Efsaneler arasında yer alan karakter izleyenlerden tam not alıyor. Sinemaseverler ekran başında. Filme dair detaylar gündemde. Peki, Thor filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, ayrıntılar...

Thor filmi oyuncuları ve karakterleri: Bu akşam TV’de! Thor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

THOR KONUSU

Öykünün odak noktasında, düşüncesiz tavırları yüzünden antik bir savaşı tekrar alevlendiren güçlü ve kibirli savaşçı Thor var. Dünya'ya sürgün edilen Thor, dünyada insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Thor filmi oyuncuları ve karakterleri: Bu akşam TV’de! Thor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Ait olduğu dünyanın en tehlikeli kötü adamı karanlık istila güçlerini Dünya'yı ele geçirmek için yollayınca kahramanımız Thor, gerçek kimliğini ortaya koymak için ne yapması gerektiğini öğrenecektir...

Thor filmi oyuncuları ve karakterleri: Bu akşam TV’de! Thor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

THOR OYUNCULARI

Thor - Chris Hemsworth
Jane Foster - Natalie Portman
Loki - Tom Hiddleston
Odin - Anthony Hopkins
Erik Selvig - Stellan Skarsgård
Darcy Lewis - Kat Dennings
Heimdall - Idris Elba
Laufey - Colm Feore
Volstagg - Ray Stevenson
Hogun - Tadanobu Asano
Fandral - Joshua Dallas
Sif - Jaimie Alexander
Frigg - Rene Russo

Thor filmi oyuncuları ve karakterleri: Bu akşam TV’de! Thor filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?
SON DAKİKA