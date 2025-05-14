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TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
21:38
TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!
Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, çalıştığı güzellik salonunda canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak feci şekilde can verdi. Canlı yayın sırasında bir kişinin Marquez'i uyardığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar…