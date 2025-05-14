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Haberler Yaşam TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 21:38

TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, çalıştığı güzellik salonunda canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak feci şekilde can verdi. Canlı yayın sırasında bir kişinin Marquez'i uyardığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar…

İHA
TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!

Zapopan kentinde çalıştığı güzellik salonunda düzenlenen saldırı sonucu Marquez hayatını kaybetti. Jalisco Eyalet Savcılığı, Marquez'ün ölümü ile soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!

TELEFONU ALARAK YAYINA SON VERDİ

Marquez'in yaptığı canlı yayın sırasında arkadan bir kişinin birilerinin geldiği konusunda Marquez'i uyardığının duyulmasının ardından saldırı düzenleniyor. Saldırının ardından canlı yayın devam ederken, bir kişi telefonu alarak yayına son veriyor.

TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!

PAHALI BİR HEDİYE GELMİŞ


Instagram ve TikTok'ta yaklaşık 200 bin takipçisi olan Marquez, canlı yayının başlarında, kendisi iş yerinde yokken birisinin kendisine teslim etmek üzere "pahalı bir hediye" geldiğini ve söz konusu kişinin geri gelmesini beklemeyi planlamadığını ifade etmişti.

TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!

Birleşmiş Milletler (BM) Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun son verilerine göre, Meksika, 2023 yılında her 100 bin kadın başına 1,3 ölümle, Latin Amerika ve Karayipler'de en yüksek dördüncü kadın cinayeti oranına sahip ülke olarak yer alıyordu.