TikTok fenomeninin korkunç sonu: Canlı yayın sırasında öldürüldü!

PAHALI BİR HEDİYE GELMİŞ



Instagram ve TikTok'ta yaklaşık 200 bin takipçisi olan Marquez, canlı yayının başlarında, kendisi iş yerinde yokken birisinin kendisine teslim etmek üzere "pahalı bir hediye" geldiğini ve söz konusu kişinin geri gelmesini beklemeyi planlamadığını ifade etmişti.