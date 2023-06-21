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Haberler Yaşam TikTok soruşturmasında şok ayrıntılar ortaya çıktı: Bay Hünkar bebeğimin katilisin!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 14:29

TikTok soruşturmasında şok ayrıntılar ortaya çıktı: Bay Hünkar bebeğimin katilisin!

TikTok soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya fenomenlerinden bazılarının kirli yüzü mağdurların ve tanıkların ifadeleriyle ortaya çıktı. Öldürmekle tehdit, psikolojik şiddet, uyuşturucu madde ticareti, kadın ticareti ve darp suçlarına karıştıkları iddia edilen bazı sosyal medya fenomenleriyle ilgili ifade veren mağdurlardan ve tanıklardan bazıları, "Bay Hünkar" kod adlı sosyal medya fenomeni Ahmet İ.'nin sevgilisine silah zoruyla ve tehditle çocuk aldırdığını söyledi. Tehditle ve para vererek çocuğu aldırdığını söyleyen Çağla Ç.'nin haykırışlarının yansıdığı TikTok paylaşımı da İstanbul Emniyeti'nin dosyasına delil olarak eklendi.

Emir SOMER
TikTok soruşturmasında şok ayrıntılar ortaya çıktı: Bay Hünkar bebeğimin katilisin!

TikTok'u dolandıran sosyal medya fenomenlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 151'e çıktı. SABAH, soruşturmayla ilgili şok ayrıntılara ulaştı.

TikTok soruşturmasında şok ayrıntılar ortaya çıktı: Bay Hünkar bebeğimin katilisin!

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kenan K.'nın baskın düzenlenen ikamet adresinde uyuşturucu haplar ve Metamfetamin maddesi bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

TikTok soruşturmasında şok ifadeler: "Seni öldürürüm" diyerek çocuğunu aldırmış! Böyle haykırıp yardım istedi… | Video

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TikTok soruşturmasında şok ayrıntılar ortaya çıktı: Bay Hünkar bebeğimin katilisin!

Ölümle tehdit, psikolojik şiddet, uyuşturucu madde ticareti, kadın ticareti ve darp başta olmak üzere çok sayıda suça karışan bazı sosyal medya fenomenlerinin tehdit suçlarına karıştıkları ve birlikte oldukları kadınları tehdit ettikleri ve darp ettikleri iddia edildi.

TikTok soruşturmasında şok ayrıntılar ortaya çıktı: Bay Hünkar bebeğimin katilisin!

İddialara göre sosyal medya fenomeni Ahmet İ. (Bay Hünkar) ile sevgili olan ve birlikte olan mağdur Çağla Ç., bir süre sonra Ahmet İ.'ye hamile olduğunu ve çocuk beklediğini söyledi. Sosyal medya fenomeni Ahmet İ.'nin kendisini çocuğu aldırması yönünde tehdit ettiğini, darp edildiğini ve kapısına adam gönderilerek psikolojik şiddet uyguladığını ve silahla tehdit edildiğini söyledi.

TikTok soruşturmasında şok ayrıntılar ortaya çıktı: Bay Hünkar bebeğimin katilisin!

EVİNDEN SİLAH DA ÇIKTI
Tehditle ve kendisine para vererek zorla çocuğu aldırdığını söyleyen Çağla Ç.'nin haykırışlarının yansıdığı TikTok paylaşımı da İstanbul Emniyeti'nin dosyasına delil olarak eklendi.

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