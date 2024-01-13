Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tıp dünyası "mucize vaka" diyor! Dünyanın en şanslı adamı: Beynine saplanan çivi öyle bir şeye sebep oldu ki...
Giriş Tarihi: 13.01.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 15:11

Tıp dünyası "mucize vaka" diyor! Dünyanın en şanslı adamı: Beynine saplanan çivi öyle bir şeye sebep oldu ki...

Bir inşaat işçisi, çalıştığı esnada dehşet veren bir olay yaşadı. "Hayatta kalmasının mucize" olduğu bu kaza, dünyanın en çok okunan haberlerinden birine dönüştü. Çivi tabancasının arızası sonucunda gözüne 3 santimetrelik çivi saplandı. Fakat sonrasında olanlar çok daha ilginçti. İşte ayrıntılar…

Tıp dünyası mucize vaka diyor! Dünyanın en şanslı adamı: Beynine saplanan çivi öyle bir şeye sebep oldu ki...

Çivi tabancasının arızalanması sonucu gözüne giren 3 santimetrelik çivinin beynine saplanması sonucu mucizevi bir şekilde hayatta kalan inşaat işçisi, görme yetisini korudu.

Tıp dünyası mucize vaka diyor! Dünyanın en şanslı adamı: Beynine saplanan çivi öyle bir şeye sebep oldu ki...

Malezya'da gerçekleşen olayda, doktorlar hızla hastayı ameliyata aldılar ve çiviyi çıkarmayı başardılar. Hatta 30 yaşındaki adam, geçirdiği kaza sonucunda hayatta kalma ihtimalinin bile düşük olmasına rağmen görme kaybından kurtuldu ve yeniden görebilmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tıp dünyası mucize vaka diyor! Dünyanın en şanslı adamı: Beynine saplanan çivi öyle bir şeye sebep oldu ki...

Koruyucu gözlük takmadan hava basınçlı çivi tabancası kullanıyordu. Ekipman sıkıştı ve incelemek için silahın namlusuna baktığında yanlışlıkla sol gözüne bir çivi sapladı.

Tıp dünyası mucize vaka diyor! Dünyanın en şanslı adamı: Beynine saplanan çivi öyle bir şeye sebep oldu ki...

Doktorlar, aşırı kanayan sol gözündeki belirgin ağrı ve baş ağrısının yanı sıra, hastaneye geldiğinde başka görünür bir sorunu olmadığını ve bilinçli olduğunu söyledi. Fakat bu esnada hastanın gözünün göremediğini belirttiler.

Tıp dünyası mucize vaka diyor! Dünyanın en şanslı adamı: Beynine saplanan çivi öyle bir şeye sebep oldu ki...

Doktorlar ona hemen tetanoz iğnesi, damla yoluyla antibiyotik ve nöbet önleyici ilaç verdiler.

SON DAKİKA