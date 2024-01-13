Haberler Yaşam Tıp dünyası "mucize vaka" diyor! Dünyanın en şanslı adamı: Beynine saplanan çivi öyle bir şeye sebep oldu ki...

Giriş Tarihi: 13.01.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 15:11

Tıp dünyası "mucize vaka" diyor! Dünyanın en şanslı adamı: Beynine saplanan çivi öyle bir şeye sebep oldu ki...

Bir inşaat işçisi, çalıştığı esnada dehşet veren bir olay yaşadı. "Hayatta kalmasının mucize" olduğu bu kaza, dünyanın en çok okunan haberlerinden birine dönüştü. Çivi tabancasının arızası sonucunda gözüne 3 santimetrelik çivi saplandı. Fakat sonrasında olanlar çok daha ilginçti. İşte ayrıntılar…