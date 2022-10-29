Haberler Yaşam TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim yerli otomobil TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın

Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 07:42

TOGG fabrika açılış töreni bugün gerçekleşecek! Türkiye'nin ilk yerli otomobili olma özelliğini taşıyan TOGG, Cumhuriyetimizin 99. yaş gününde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın ekranı da TOGG'un resmi sayfası tarafından paylaşıldı! Böylece 85 milyon TOGG açılış töreni için yerini almış durumda. Töreni izlemek isteyenler, TOGG açılış töreni ne zaman, TOGG fabrika ne zaman açılacak sorularını yöneltiyor. Peki, TOGG fabrika açılış töreni ne zaman, saat kaçta? İşte TOGG açılış töreni canlı izle ekranı