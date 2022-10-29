Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim yerli otomobil TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın
Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 07:42

TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim yerli otomobil TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın

TOGG fabrika açılış töreni bugün gerçekleşecek! Türkiye'nin ilk yerli otomobili olma özelliğini taşıyan TOGG, Cumhuriyetimizin 99. yaş gününde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın ekranı da TOGG'un resmi sayfası tarafından paylaşıldı! Böylece 85 milyon TOGG açılış töreni için yerini almış durumda. Töreni izlemek isteyenler, TOGG açılış töreni ne zaman, TOGG fabrika ne zaman açılacak sorularını yöneltiyor. Peki, TOGG fabrika açılış töreni ne zaman, saat kaçta? İşte TOGG açılış töreni canlı izle ekranı

TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim yerli otomobil TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın

TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın ekranı TOGG'un resmi sitesinden paylaşıldı ve böylece 85 milyon bu tarihi ana tanık olacak. Başlangıçta tek bir segment üretimi yapılacakken, daha sonra model seçenekleri artacak. Tarihi ana tanık olmak isteyenler, TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, TOGG fabrika açılış töreni ne zaman? İşte TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın ekranı

TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim yerli otomobil TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın

TOGG AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'da Gemlik'te gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim yerli otomobil TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın

TOGG AÇILIŞ TÖRENİ CANLI YAYINLA NASIL İZLENİR?

TOGG'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamayla birlikte TOGG fabrika açılış töreni Youtube üzerinden canlı izlenebilecek. Açıklama şöyle:

TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim yerli otomobil TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın

''Bir fabrikadan fazlası'' olarak tanımladığımız Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışına geri sayım başladı.

Bu #HeyeCanlı buluşmayı canlı olarak takip etmek için Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz.

TOGG CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim yerli otomobil TOGG fabrika açılış töreni canlı yayın

TOGG ÖZELLİKLERİ

'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

SON DAKİKA