Haberler Yaşam TOGG kura çekimi ne zaman, çekilişe nasıl katılırım? TOGG T10X ön sipariş çekilişi nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 15.03.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:11

TOGG kura çekimi ne zaman, çekilişe nasıl katılırım? TOGG T10X ön sipariş çekilişi nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg satış fiyatı, model isimleri, teknik özellikleri ve sipariş süreci ile ilgili detaylar belli oldu. Togg'un ilk modeli olan C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön siparişler, 16 Mart 2023 tarihinde alınmaya başlanacak. 27 Mart'ta sona erecek ön sipariş sürecinin ardından noter huzurunda çekiliş yapılacak. Bu noktada ''TOGG T10X ön sipariş çekilişi ne zaman ve nasıl yapılacak, yerli otomobil çekilişine nasıl katılırım?'' soruları yanıt aramaya başladı. 2023 yılı sonuna kadar 20 bin araç sahipleri ile buluşacak. Peki, TOGG T10X ön sipariş çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, Togg kura çekimi ve sonuç tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.