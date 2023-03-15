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Giriş Tarihi: 15.03.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:11

TOGG kura çekimi ne zaman, çekilişe nasıl katılırım? TOGG T10X ön sipariş çekilişi nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg satış fiyatı, model isimleri, teknik özellikleri ve sipariş süreci ile ilgili detaylar belli oldu. Togg'un ilk modeli olan C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön siparişler, 16 Mart 2023 tarihinde alınmaya başlanacak. 27 Mart'ta sona erecek ön sipariş sürecinin ardından noter huzurunda çekiliş yapılacak. Bu noktada ''TOGG T10X ön sipariş çekilişi ne zaman ve nasıl yapılacak, yerli otomobil çekilişine nasıl katılırım?'' soruları yanıt aramaya başladı. 2023 yılı sonuna kadar 20 bin araç sahipleri ile buluşacak. Peki, TOGG T10X ön sipariş çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, Togg kura çekimi ve sonuç tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Kura çekimi ve sonuç tarihi belli oldu! TOGG T10X ön sipariş çekilişi nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Togg çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin elektrikli ilk akıllı cihazı Togg ön sipariş tarihleri ve satış fiyatı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, ön siparişler 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yerli otomobile sahip olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Trumore uygulaması ve Togg websitesi üzerinden gerçekleştirecek. TOGG online sipariş işlemleri ardından kura çekimi ile teslim işlemleri sıraya koyulacak. TOGG'un en düşük paketi 953 bin TL'den satışa sunulurken uzun menzilli V2 RWD modeli 1 milyon 215 bin TL olacak. Peki, 2023 TOGG T10X ön sipariş çekilişi ne zaman başlayacak, kura çekilişi nasıl yapılacak? İşte, Togg kura çekimi tarihi ve konu hakkında tüm merak edilenler.

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Kura çekimi ve sonuç tarihi belli oldu! TOGG T10X ön sipariş çekilişi nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

T10X MODELİYLE TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, Mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.

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TOGG KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Kura çekimi ve sonuç tarihi belli oldu! TOGG T10X ön sipariş çekilişi nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU!

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Kura çekimi ve sonuç tarihi belli oldu! TOGG T10X ön sipariş çekilişi nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MART AYINDA KULLANICISI İLE BULUŞUYOR!

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg'a, Türkiye'ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz.

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Kura çekimi ve sonuç tarihi belli oldu! TOGG T10X ön sipariş çekilişi nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TOGG ÖN SİPARİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NASIL YAPILIR?

Togg CEO'su Karakaş, TOGG siparişi için de bilgileri paylaştı:

Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

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