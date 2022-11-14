Togg fiyatı ve ön sipariş tarihi gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin yerli otomobil hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, tasarımı, özellikleri ve renkleriyle milyonların beğenisini topladı. 6 farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Togg'un satış fiyatı ve ne zaman çıkacağı ile ilgili araştırmalar devam ederken ön siparişlerle ilgili bir açıklama geldi. Togg resmi hesabından yapılan açıklamada, yüzde 100 elektrikli otomobil olan Togg ön satış tarihi ile ilgili bilgi verildi. Peki, Togg ön satış ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Yerli otomobil TOGG fiyatı, ön sipariş tarihi ve tüm detaylar.