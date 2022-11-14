Togg Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

"Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz." Açıklamanın sonuna, "Bizi izlemeye devam edin."