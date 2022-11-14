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Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:10

Togg fiyatı ve ön sipariş tarihi 2023: Yerli otomobil Togg ön satış ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Togg fiyatı ve ön sipariş tarihi gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin yerli otomobil hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, tasarımı, özellikleri ve renkleriyle milyonların beğenisini topladı. 6 farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Togg'un satış fiyatı ve ne zaman çıkacağı ile ilgili araştırmalar devam ederken ön siparişlerle ilgili bir açıklama geldi. Togg resmi hesabından yapılan açıklamada, yüzde 100 elektrikli otomobil olan Togg ön satış tarihi ile ilgili bilgi verildi. Peki, Togg ön satış ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Yerli otomobil TOGG fiyatı, ön sipariş tarihi ve tüm detaylar.

Togg fiyatı ve ön sipariş tarihi 2023: Yerli otomobil Togg ön satış ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Yerli otomobil Togg ön sipariş tarihi ve satış fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 29 Ekim'de tüm Türkiye'ye tanıtılan ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg gerek özellikleri gerek tasarımı ve renkleriyle göz kamaştırdı. Türkiye'nin benzersiz güzelliklerini yansıtacak 6 renk seçeneği bulunan Togg ön sipariş tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Togg'un resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Togg ön sipariş ne zaman alınacak?'' sorusuna yanıt verildi. Peki, Togg ön sipariş ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2023 Yerli otomobil Togg satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, belli oldu mu? İşte Togg ön sipariş tarihi, fiyatı, renkleri ve özellikleri gibi merak edilen tüm detaylar.

Togg fiyatı ve ön sipariş tarihi 2023: Yerli otomobil Togg ön satış ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN ALINACAK, HANGİ TARİHTE?

Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobil Togg'un ön siparişlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Togg'dan ön siparişler için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yüzde yüz elektrikli otomobil olan Togg'un ön sipariş tarihi netleşti. Togg resmi hesabından yapılan açıklamayla 'Togg ön satış ne zaman' sorusu yanıt bulmuş oldu.

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Togg fiyatı ve ön sipariş tarihi 2023: Yerli otomobil Togg ön satış ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

"SİPARİŞLER ŞUBAT 2023'TE"

Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Ayrıca 23 Mart tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip edildiği belirtildi

Togg fiyatı ve ön sipariş tarihi 2023: Yerli otomobil Togg ön satış ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Togg Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

"Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz." Açıklamanın sonuna, "Bizi izlemeye devam edin."

Togg fiyatı ve ön sipariş tarihi 2023: Yerli otomobil Togg ön satış ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

TOGG SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU! TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg satış tarihini duyurdu:

''Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl sevincini TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasından banttan çıkış süreciyle taçlandırdık. Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri kimi özgüven eksikliği kimi kasıtlı sabotajlar kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için TOGG çok önemli bir sembol haline gelmiştir. TOGG'un başarısı sadece bir firmanın bir markanın bir üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.

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