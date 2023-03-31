TOGG kredisi başvuru ekranı 2023: TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları

TOGG kredisi araştırmaları hız kazandı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyen çekiliş, 29 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan çekilişle şanslı 20 bin kullanıcı ön sipariş hakkı kazanırken 20 bin kişi de yedek listede yerini aldı. Asıl ve yedek listelerinin belli olmasının ardından "TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler, ne zaman verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankalarının gerekli teşvikleri sağlayacağını belirtmişti. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası TOGG kredisi vade ve faiz oranları hakkında ayrıntılı bilgiler.