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Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 12:08

TOGG kredisi başvuru ekranı 2023: TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları

TOGG kredisi araştırmaları hız kazandı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyen çekiliş, 29 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan çekilişle şanslı 20 bin kullanıcı ön sipariş hakkı kazanırken 20 bin kişi de yedek listede yerini aldı. Asıl ve yedek listelerinin belli olmasının ardından "TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler, ne zaman verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankalarının gerekli teşvikleri sağlayacağını belirtmişti. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası TOGG kredisi vade ve faiz oranları hakkında ayrıntılı bilgiler.

TOGG kredisi başvuru ekranı 2023: TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları

TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yerli ve milli otomobil TOGG'un C-segmenti elektrikli SUV modeli T10X ön siparişleri 16-27 Mart tarihleri arasında alındı. 29 Mart'ta yapılan dijital çekiliş ile T10X için ön sipariş hakkı kazanan isimler belirlendi. Ön sipariş hakkı kazanan 20 bin kullanıcı, Sonuçların açıklanmasının ardından kamu bankaları tarafından düşük faiz oranıyla TOGG kredisi verilip verilmediği sorgulanıyor. Peki, TOGG için kredi verilecek mi, ne zaman verilecek? TOGG kredisi başvuruları başladı mı, hangi bankalar ne kadar veriyor? İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası TOGG kredisi hakkında merak edilenler.

TOGG kredisi başvuru ekranı 2023: TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları

TOGG KREDİSİ VERİLECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde Togg'un finansmanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, yaptığı açıklamada ''Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek'' ifadelerini kullanmıştı.

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TOGG kredisi başvuru ekranı 2023: TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları

TOGG KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ, BELLİ OLDU MU?

Bakan Nebati'nin açıklaması doğrultusunda Togg kredisi için öncelikle kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yanı sıra katılım bankalarının harekete geçmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra özel bankaların da ilgili bakanlıklarla yapılacak görüşmelerin ardından sadece Togg'a özel uygun vade ve faizle kredi imkanları sunabilecekleri belirtiliyor.

TOGG kredisi başvuru ekranı 2023: TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları

TOGG KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK, NASIL ALINIR?

Ancak ne özel bankalardan ne de Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarından TOGG kredisi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Togg için bankaların harekete geçmesi ve kısa süre içerisinde cazip faiz oranlı otomobil kredisi paketlerini açıklaması bekleniyor. Krediler sadece Togg'a özel olacak ve düşük maliyetli finansman sağlanacak.

TOGG kredisi başvuru ekranı 2023: TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları

TOGG KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOGG kredi başvuruları, faiz oranları ve geri ödeme tablosu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Konu ile ilgili gelişme yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

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