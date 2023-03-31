TOGG kredisi başvuru ekranı 2023: TOGG kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları

TOGG KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK, NASIL ALINIR?

Ancak ne özel bankalardan ne de Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarından TOGG kredisi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Togg için bankaların harekete geçmesi ve kısa süre içerisinde cazip faiz oranlı otomobil kredisi paketlerini açıklaması bekleniyor. Krediler sadece Togg'a özel olacak ve düşük maliyetli finansman sağlanacak.