Togg ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, 29 Ekim'de üretim bandından indirildi ve seri üretime geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projesi olan Togg için bankalara çağrıda bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine yüzde 100 elektrikli otomobile ulaşmayı kolaylaştırmak için çalışmalar başladı. Bakan Nebati, Togg için kamu bankalarıyla görüşüldüğünü belirtti. Peki, Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar…