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Haberler Yaşam Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.11.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 09:20

Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak?

Togg son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayali Togg ile gerçeğe dönüştü. Yüzde 100 elektrikli yerli ve milli aracımız Togg'un ilk modeli, 29 Ekim'de üretim bandından indi ve tüm ülkeye tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde Togg için bankalara uygun kredi çağrısında bulunmuştu. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Nebati, Togg kredisi için bankalarla görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Peki, Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak? İşte Bakan Nebati'nin Togg kredisi ile ilgili son dakika açıklamaları…

Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak?

Togg ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, 29 Ekim'de üretim bandından indirildi ve seri üretime geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projesi olan Togg için bankalara çağrıda bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine yüzde 100 elektrikli otomobile ulaşmayı kolaylaştırmak için çalışmalar başladı. Bakan Nebati, Togg için kamu bankalarıyla görüşüldüğünü belirtti. Peki, Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar…

Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak?

TOGG KREDİSİ YOLDA! GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg için uygun kredi talimatı üzerine harekete geçildi ve çalışmalar başladı.

Togg için kamu bankalarıyla görüşüldüğünü belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye yüzyılı vizyonu, Türkiye'nin 21. yüzyılda da başarılara imza atacağının göstergesi. İlk çeyrek ve ikinci çeyrek toplamında %7,5 büyüme gerçekleştirdik.

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Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak?

TOGG KREDİSİ VERİLECEK Mİ, HANGİ BANKALAR VERECEK?

Yerli otomobil Togg cari açıkta azalmaya neden olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Bankalara Togg ile ilgili çağrıda bulundu. Bizde kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir.''

Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak?

TOGG KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin vizyon projesi Togg'a ulaşmayı kolaylaştırmak için kamu bankalarının çalışma yaptığını söyledi.

Togg'un büyük bir hayalin gerçeğe vurumu olduğunu ifade eden Bakan Nebati, kamuda da bu araçların kullanımıyla ilgili bir alım garantisi getirdiklerini, Türkiye'de artık yerli aracı kullanmak istediklerini söyledi.

Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak?
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