Togg son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayali Togg ile gerçeğe dönüştü. Yüzde 100 elektrikli yerli ve milli aracımız Togg'un ilk modeli, 29 Ekim'de üretim bandından indi ve tüm ülkeye tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde Togg için bankalara uygun kredi çağrısında bulunmuştu. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Nebati, Togg kredisi için bankalarla görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Peki, Togg kredisi verilecek mi, hangi bankalar verecek? Yerli otomobil Togg kredisi çıkacak mı, faiz oranı ne kadar olacak? İşte Bakan Nebati'nin Togg kredisi ile ilgili son dakika açıklamaları…