Haberler Yaşam TOGG kura çekiliş sonuçları - asil ve yedek isim listesi: İlk sahipleri belli oldu: TOGG kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 06:22

TOGG kura çekiliş sonuçları - asil ve yedek isim listesi: İlk sahipleri belli oldu: TOGG kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOGG kura çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaşın sahibi olabilmek üzere başvurularını gerçekleştirdiği Türkiye'nin yerli ve milli aracı için henüz daha ilk aşamada yaklaşık 177 bin kişi sıraya girdi. Bu noktada ise asil ve yedek olmak üzere toplamda 40 bin kişi için çekiliş gerçekleşti. Bu noktada ise "TOGG kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, çekiliş sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Duyurulan fiyat listesine göre Türkiye'nin arabası 953 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Peki, TOGG kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, çekiliş sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte sorgulama ekranı ve detaylar.