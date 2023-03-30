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Haberler Yaşam TOGG kura çekiliş sonuçları - asil ve yedek isim listesi: İlk sahipleri belli oldu: TOGG kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 06:22

TOGG kura çekiliş sonuçları - asil ve yedek isim listesi: İlk sahipleri belli oldu: TOGG kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOGG kura çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaşın sahibi olabilmek üzere başvurularını gerçekleştirdiği Türkiye'nin yerli ve milli aracı için henüz daha ilk aşamada yaklaşık 177 bin kişi sıraya girdi. Bu noktada ise asil ve yedek olmak üzere toplamda 40 bin kişi için çekiliş gerçekleşti. Bu noktada ise "TOGG kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, çekiliş sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Duyurulan fiyat listesine göre Türkiye'nin arabası 953 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Peki, TOGG kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, çekiliş sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte sorgulama ekranı ve detaylar.

TOGG kura çekiliş sonuçları - asil ve yedek isim listesi: İlk sahipleri belli oldu: TOGG kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOGG kura çekimi dün gerçekleşti ve sonuçlar resmen belli oldu. 20 bin asil kişinin yanı sıra yedekler için de 20 bin kişilik bir kura noter huzurunda gerçekleşti. Bu 20 bin kişi Türkiye'nin yerli ve milli arabası T10X'e sahip olan ilk kişiler olacak. Bu noktada ise "TOGG kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, çekiliş sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ kura sonuçları ve asil – yedek sorgulama ekranı…

TOGG kura çekiliş sonuçları - asil ve yedek isim listesi: İlk sahipleri belli oldu: TOGG kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYIMLANDI

Togg T10X kura çekilişi YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak. Togg kura çekilişi özel yayını saat 21:00'de başladı ve 10 dakika kadar sürdü. Saat 22:30'da Togg çekiliş listesi sonuçları yayımlandı.

Togg çekiliş sonuçları listesi asil ve yedekler olmak üzere www.togg.com.tr'de ve Trumore uygulamasında yayımlandı.

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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TOGG kura çekiliş sonuçları - asil ve yedek isim listesi: İlk sahipleri belli oldu: TOGG kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOGG ÇEKİLİŞ SÜRECİ 2 ADIMLI OLDU

Yerli otomobil Togg'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı oldu. Togg çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

TOGG kura çekiliş sonuçları - asil ve yedek isim listesi: İlk sahipleri belli oldu: TOGG kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YERLİ OTOMOBİL BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

Türkiye'de ilk defa uçtan uca dijital satış yöntemiyle gerçekleşen Togg T10X ön sipariş sürecinde dijital çekiliş heyecanı yaşanıyor. Togg ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart günü saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı.

TOGG kura çekiliş sonuçları - asil ve yedek isim listesi: İlk sahipleri belli oldu: TOGG kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulamasından ve Togg websitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

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