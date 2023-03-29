Haberler Yaşam TOGG kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi belli oluyor! T10X TOGG kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:31

TOGG kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi belli oluyor! T10X TOGG kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Togg kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un C-segmenti elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön siparişler, 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. Ön sipariş sürecinin ardından sıra 29 Mart bugün noter huzurunda yapılacak çekilişe geldi. Başvuru sahipleri ise bu noktada "Togg kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan 2023 yılı sonuna kadar çekilişle teslim edilecek T10X adedi 20 bine çıkarıldı. Peki, T10X Togg kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ön sipariş kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler....