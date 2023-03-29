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Haberler Yaşam TOGG kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi belli oluyor! T10X TOGG kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:31

TOGG kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi belli oluyor! T10X TOGG kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Togg kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un C-segmenti elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön siparişler, 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. Ön sipariş sürecinin ardından sıra 29 Mart bugün noter huzurunda yapılacak çekilişe geldi. Başvuru sahipleri ise bu noktada "Togg kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan 2023 yılı sonuna kadar çekilişle teslim edilecek T10X adedi 20 bine çıkarıldı. Peki, T10X Togg kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ön sipariş kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler....

TOGG kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi belli oluyor! T10X TOGG kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Togg kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Ön sipariş başvuruları 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulaması ve Togg web sitesi üzerinden yapıldı. Başvuru sayısı 170 bini aşarken sıra noter huzurunda gerçekleşecek ve YouTube'dan yayınlanacak Togg kura çekimine geldi. 29 Mart 2023 Çarşamba günü yapılacak çekilişin ardından T10X teslimat süreci başlayacak. Bu noktada başvuru yapan vatandaşlar, Togg kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, yerli otomobil T10X ne zaman teslim edilecek sorularına yanıt arıyor. İşte, Togg kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

TOGG kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi belli oluyor! T10X TOGG kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

YERLİ OTOMOBİL T10X TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ SONA ERDİ!

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ön sipariş süreci tamamlandı. T10X için ön sipariş başvuruları 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı.

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TOGG kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi belli oluyor! T10X TOGG kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOGG İÇİN ÖN SİPARİŞ SAYISI 177 BİN 467!

Togg, T10X için verilen ön sipariş sayısı hakkında açıklamada bulundu.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısı 177 bin 467 ulaştı.

TOGG kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi belli oluyor! T10X TOGG kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, 29 Mart 2023 Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirilecek ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.

TOGG kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi belli oluyor! T10X TOGG kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOGG BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda." denildi.

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