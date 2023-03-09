Haberler Yaşam SON DAKİKA: Togg ön sipariş tarihi açıklaması! Togg ön sipariş ne zaman başlıyor, belli oldu mu, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 15:52

SON DAKİKA: Togg ön sipariş tarihi açıklaması! Togg ön sipariş ne zaman başlıyor, belli oldu mu, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Togg ön sipariş tarihi ve satış fiyatı gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin yerli otomobil hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, tasarımı, özellikleri ve 6 farklı renk seçeneği ile milyonların beğenisini kazanmıştı. Yerli elektrikli otomobil için ön sipariş süreci 5 Şubat'ta başlamış ancak 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle durdurulmuştu. "Togg ön sipariş ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Yerli otomobil Togg ön sipariş başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte o açıklama ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.