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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Togg ön sipariş tarihi açıklaması! Togg ön sipariş ne zaman başlıyor, belli oldu mu, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 15:52

SON DAKİKA: Togg ön sipariş tarihi açıklaması! Togg ön sipariş ne zaman başlıyor, belli oldu mu, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Togg ön sipariş tarihi ve satış fiyatı gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin yerli otomobil hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, tasarımı, özellikleri ve 6 farklı renk seçeneği ile milyonların beğenisini kazanmıştı. Yerli elektrikli otomobil için ön sipariş süreci 5 Şubat'ta başlamış ancak 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle durdurulmuştu. "Togg ön sipariş ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Yerli otomobil Togg ön sipariş başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte o açıklama ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Togg ön sipariş tarihi ve fiyatı 2023: Togg ön sipariş başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Togg ön sipariş tarihi ve satış fiyatı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gerek özellikleri gerek tasarımı ve renkleriyle göz kamaştıran ilk yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobilimiz Togg ön sipariş tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobillerin ön sipariş sürecinin takvimi netleşiyor. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde Togg akıllı cihazını teslim almaya hak kazananlar arasında çekiliş yapılacak. Peki, Togg ön sipariş ön sipariş başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, ön sipariş ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Yerli otomobil Togg ön sipariş tarihi, fiyatı, renkleri ve özellikleri gibi merak edilen tüm detaylar.

Togg ön sipariş tarihi ve fiyatı 2023: Togg ön sipariş başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

SON DAKİKA HABERİ: TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR!

Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil Togg ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Togg, ön sipariş sürecini web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlatacaklarını bildirdi.

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Togg ön sipariş tarihi ve fiyatı 2023: Togg ön sipariş başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Togg konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız." dedi.

Togg ön sipariş tarihi ve fiyatı 2023: Togg ön sipariş başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Togg'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.

5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.

Togg ön sipariş tarihi ve fiyatı 2023: Togg ön sipariş başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.

Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz YeniLig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız.

Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.''

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