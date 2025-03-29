Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

TOKAT'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayramın ilk günü kılınan bayram namazı için camilerin yolu tutuluyor. Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı için de namaz vakitleri belirlendi. İşte, Diyanet ile Tokat'ta namazın kılınacağı vakit:

Tokat Bayram Namazı Saati: 06.52