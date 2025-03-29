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Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
09:34
Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Tokat bayram namazı saati 2025 Ramazan Bayramı için sorgulanıyor. Şevval ayının ilk 3 gününde kutlanan bu özel günlerin başlangıcı namazla yapılacak. Şehirlere göre farklılık gösteren namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan tabloyla öğreniliyor. Peki: Tokat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?