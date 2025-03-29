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Haberler Yaşam Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:34

Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Tokat bayram namazı saati 2025 Ramazan Bayramı için sorgulanıyor. Şevval ayının ilk 3 gününde kutlanan bu özel günlerin başlangıcı namazla yapılacak. Şehirlere göre farklılık gösteren namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan tabloyla öğreniliyor. Peki: Tokat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Tokat'ta yaşayan İslam alemi namaz vaktini kaçırmamak adına bayram öncesi Diyanet üzerinden saatleri sorguluyor. Orucun son bulacağı bu özel günlerde ibadet etmekle birlikte sevdiklerini ziyaret edecek Müslümanlar bulundukları il ve ilçe özelinde saatleri öğreniyor. İşte, 2025 Tokat bayram namazı saati…

Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

TOKAT'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayramın ilk günü kılınan bayram namazı için camilerin yolu tutuluyor. Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı için de namaz vakitleri belirlendi. İşte, Diyanet ile Tokat'ta namazın kılınacağı vakit:

Tokat Bayram Namazı Saati: 06.52

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Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Tokat bayram namazı saati! 2025 Tokat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili 9 gün oldu. 2-3-4 Nisan tarihleri bayram iznine dahil edildi. Buna göre kamu çalışanları bayramı 9 gün olarak değerlendiriyor.