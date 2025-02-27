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Haberler Yaşam Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 00:06

Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Tokat İmsakiye ile bu şehirde yaşayanlar Ramazan ayını karşılıyor. Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre oruçlarına niyet edecek ve açacak İslam alemi 1 Mart Cumartesi günü için imsak vakti ve iftar saatleri araştırmasına çıktı. İlk sahur vakti saat kaçta sorusuna yanıt arayan Müslümanlar, ibadetlerini buna göre planlıyor. İşte, 2025 Tokat iftar vakti ve sahur saatleri...

Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Tokat iftar vakti ve imsak saati ile oruç saatlerini araştıranlar Diyanet tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiyesi ile yemek ve ibadet planlarını hazırlıyor. 81 ilde camilerin mahyalarında karşılanacak bu özel ay ile ilgili heyecan giderek artıyor. İlk oruç günü için hazırlıklar yapıldı. Peki; Tokat'ta ilk sahur vakti saat kaçta?

Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

TOKAT İMSAKİYE 2025: TOKAT İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiye 2025 takvimi il il takibe alındı. Tokat da o iller arasında. Bu özel ayın anlam ve önemini ifade eden namaz vakitleri belirlendi. İşte, Tokat'ta sahur ve iftar vakitleri:

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Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

TOKAT İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:37

İftar Vakti: 18:32

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

İftar Vakti: 18:33

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:34

İftar Vakti: 18:34

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:33

İftar Vakti: 18:35

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:31

İftar Vakti: 18:36

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Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

TOKAT TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetiyle birlikte eda edilecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Tokat'da ilk teravih saati 19:49 olacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:50

2 Mart Pazar: 19:51

3 Mart Pazartesi: 19:52

4 Mart Salı: 19:53

5 Mart Çarşamba: 19:54

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN İLE İLGİLİ HADİSLER

"Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır." (Nesâî, Sıyâm, 5)

"Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin." (Buhârî, Savm, 2)

"Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur... Oruç sabrın yarısıdır." (İbn Mâce, Sıyâm, 44)

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