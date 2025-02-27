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Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
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Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Tokat İmsakiye ile bu şehirde yaşayanlar Ramazan ayını karşılıyor. Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre oruçlarına niyet edecek ve açacak İslam alemi 1 Mart Cumartesi günü için imsak vakti ve iftar saatleri araştırmasına çıktı. İlk sahur vakti saat kaçta sorusuna yanıt arayan Müslümanlar, ibadetlerini buna göre planlıyor. İşte, 2025 Tokat iftar vakti ve sahur saatleri...