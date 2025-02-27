Tokat iftar vakti 2025: Tokat İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN İLE İLGİLİ HADİSLER

"Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır." (Nesâî, Sıyâm, 5)

"Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin." (Buhârî, Savm, 2)

"Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur... Oruç sabrın yarısıdır." (İbn Mâce, Sıyâm, 44)