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Tokat'ta bugün okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Tokat'ta eğitime ara verilecek mi? Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
06:13
Tokat'ta bugün okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Tokat'ta eğitime ara verilecek mi? Valilik duyurdu!
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, birçok şehirde eğitimi olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, Tokat'ta hava şartlarının ağırlaşacağını ve buzlanma riskinin arttığını bildirerek vatandaşları uyardı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ise 19 Şubat Çarşamba günü için yapılacak resmi açıklamaları merakla bekliyor. Peki, Tokat'ta bugün okullar tatil mi?