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Haberler Yaşam Tokat'ta bugün okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Tokat'ta eğitime ara verilecek mi? Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 06:13

Tokat'ta bugün okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Tokat'ta eğitime ara verilecek mi? Valilik duyurdu!

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, birçok şehirde eğitimi olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, Tokat'ta hava şartlarının ağırlaşacağını ve buzlanma riskinin arttığını bildirerek vatandaşları uyardı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ise 19 Şubat Çarşamba günü için yapılacak resmi açıklamaları merakla bekliyor. Peki, Tokat'ta bugün okullar tatil mi?

Tokat’ta bugün okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Tokat’ta eğitime ara verilecek mi? Valilik duyurdu!

Kar yağışının şiddetlenmesiyle birçok şehirde tatil kararları duyuruluyor. Meteoroloji, 19 Şubat Çarşamba günü Tokat'ta havanın soğuyacağını ve kar yağışının süreceğini açıkladı. Yetkililer, buzlanma riskine karşı uyarırken, öğrenciler ve veliler resmi duyuruları bekliyor. Peki, Tokat'ta bugün okullar tatil mi?

Tokat’ta bugün okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Tokat’ta eğitime ara verilecek mi? Valilik duyurdu!

TOKAT'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (19 ŞUBAT)

Tokat Valiliği hesabından yapılan açıklama göre, yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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Tokat’ta bugün okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Tokat’ta eğitime ara verilecek mi? Valilik duyurdu!

TOKAT HAVA DURUMU

Tokat'ta önümüzdeki günlerde soğuk hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre, şehirde kar yağışı aralıklarla devam edecek ve hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski artarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri öneriliyor.

Tokat’ta bugün okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Tokat’ta eğitime ara verilecek mi? Valilik duyurdu!

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 20 Şubat Perşembe gününden itibaren 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 5 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Tokat’ta bugün okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Tokat’ta eğitime ara verilecek mi? Valilik duyurdu!

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Beklenilen kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı illerimizde 20.02.2025 Perşembe gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklar; Erzurum'da -20 derece , Erzincan'da -14 derece , Bayburt'da -16 derece ve Ardahan: -29 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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