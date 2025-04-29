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Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:10

TOKİ 43 ilde 383 açık artırma arsa satışına başlıyor! TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), farklı şehirlerdeki arsa satışlarına açık artırma yöntemiyle devam ediyor. Toplamda 43 ilde yer alan 383 arsa, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek açık artırmalarla yeni sahiplerini bulacak. Katılımcılar, dileyenler için internet üzerinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

TOKİ 43 ilde 383 açık artırma arsa satışına başlıyor! TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

TOKİ, 43 ildeki 383 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Müzayedeler İstanbul ve Ankara'da yapılacak, online katılım da mümkün. Katılım için 7 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen teminat bedeli Halkbank'a yatırılacak. Ödeme planı: %25 peşinat, 24 ay vade Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

TOKİ 43 ilde 383 açık artırma arsa satışına başlıyor! TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

TOKİ ARSA SATIŞI MÜZAYEDESİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 43 ildeki 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Müzayedeler, 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara İLBANK Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle) adreslerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

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TOKİ 43 ilde 383 açık artırma arsa satışına başlıyor! TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Açık artırma ile arsa satışlarının yapılacağı iller şöyle:

İstanbul
Kocaeli
Bursa
Çanakkale
İzmir
Aydın
Muğla
Antalya
Adana
Mersin
Elazığ
Gaziantep
Tekirdağ
Van
Kütahya
Yozgat
Bitlis
Ankara
Erzurum
Muş
Kars
Ağrı
Iğdır
Samsun
Amasya
Uşak
Diyarbakır
Şanlıurfa
Malatya
Aksaray
Manisa
Eskişehir
Tunceli
Denizli
Yalova
Şırnak
Bingöl
Mardin
Niğde
Trabzon
Gümüşhane
Kayseri
Konya

TOKİ 43 ilde 383 açık artırma arsa satışına başlıyor! TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

AÇIK ARTIRMA KATILIM TEMİNATLARI

Açık artırmaya katılacakların öncesinde, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına katıım bedelini ödemeleri gerekiyor. İşte, teminat bedelleri:

Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,

Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,

Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL.

MÜZAYEDE ŞARTNAMESİ

TOKİ 43 ilde 383 açık artırma arsa satışına başlıyor! TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde?
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