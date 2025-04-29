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TOKİ 43 ilde 383 açık artırma arsa satışına başlıyor! TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:10
TOKİ 43 ilde 383 açık artırma arsa satışına başlıyor! TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, hangi illerde?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), farklı şehirlerdeki arsa satışlarına açık artırma yöntemiyle devam ediyor. Toplamda 43 ilde yer alan 383 arsa, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek açık artırmalarla yeni sahiplerini bulacak. Katılımcılar, dileyenler için internet üzerinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...