TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Afyonkarahisar'ye geldi. Düzenlenen kurada bugün Çay, Dinar, Sultandağı, Sinanpaşa, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçeleri olmak üzere 3 bin 169 ev sahibini bulacak. Bu noktada ise başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 9 Mart 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları (nihai isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!