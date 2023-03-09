TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren "9 Mart 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. İşte TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…