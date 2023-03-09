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Haberler Yaşam TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları ile isim listesi sorgulama!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 08:29

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları ile isim listesi sorgulama!

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren "9 Mart 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. İşte TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları ile isim listesi sorgulama!

TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Afyonkarahisar'ye geldi. Düzenlenen kurada bugün Çay, Dinar, Sultandağı, Sinanpaşa, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçeleri olmak üzere 3 bin 169 ev sahibini bulacak. Bu noktada ise başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 9 Mart 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları (nihai isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları ile isim listesi sorgulama!

SON DAKİKA | TOKİ KURALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri, ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti.

TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sonuçları açıklanacak.

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TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları ile isim listesi sorgulama!

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 9 Mart Perşembe günü sona erecek.

Konutlar Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı, Çay, Dinar, Sultandağı, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları ile isim listesi sorgulama!

İşte ilçe ilçe tarihler:

8 MART: Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı

9 MART: Çay, Dinar, Sultandağı, Sinanpaşa, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları ile isim listesi sorgulama!

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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