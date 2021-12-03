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Haberler Yaşam TOKİ Ankara canlı kura çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2021 TOKİ Ankara Yakacık kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.12.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 12:42

TOKİ Ankara canlı kura çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2021 TOKİ Ankara Yakacık kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ'nin Ankara Yakacık Mahallesinde yapacağı 202 sosyal konut projesi için kura çekilişi tamamlanıyor. 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve isim listesi açıklanıyor. Projeye katılanlar ve isim listesinde adının olup olmadığını merak edenler TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? Canlı 2021 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgula

TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? Canlı 2021 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgula

TOKİ Ankara kura sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanıyor! 2+1 ve 3+1 daireler için yapılan kura belirleme çekilişi, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Bu noktada, Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2021 TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Yakacık 202 sosyal konut kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgiler

TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? Canlı 2021 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgula

2021 TOKİ ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK MAHALLESİ K KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ

TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura çekilişi tamamlanıyor. Toplamda 202 adet konut için başvuru yapılan projeye ilişkin isim listesi de yayınlanıyor…

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI, NASIL İZLENİR?

İdaremiz tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için 22 Kasım - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru alınmış olup, katılımcılara yönelik "Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası" çekilecektir; kura çekilişi 03 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00'de yapılacaktır.

Hak sahipleri kura çekilişini TOKİ'nin resmi sayfaları üzerinden izleyebilecek.

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TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? Canlı 2021 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgula

TOKİ ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK MAHALLESİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Yenimahalle Yakacık 202 sosyal konut projesinde yer alan evler için düzenlenen konut belirleme kurasının sonuçları merak konusu oldu.

Kura sonuçları noter huzurunda düzenlenen ve online olarak idarenin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan kura çekim videosu ile açıklanıyor.

Kura sonuçlarını TOKİ internet sitesinden Kura Sonuçları Sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan canlı yayınlanan kura belirleme kura videosunu hemen alttan izleyebilirsiniz.

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