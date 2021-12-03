TOKİ Ankara canlı kura çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2021 TOKİ Ankara Yakacık kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ Ankara kura sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanıyor! 2+1 ve 3+1 daireler için yapılan kura belirleme çekilişi, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Bu noktada, Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2021 TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Yakacık 202 sosyal konut kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgiler