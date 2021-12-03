TOKİ Ankara canlı kura çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2021 TOKİ Ankara Yakacık kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ'nin Ankara Yakacık Mahallesinde yapacağı 202 sosyal konut projesi için kura çekilişi tamamlanıyor. 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve isim listesi açıklanıyor. Projeye katılanlar ve isim listesinde adının olup olmadığını merak edenler TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? Canlı 2021 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgula