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Haberler Yaşam Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 13:08

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim sosyal konut projesinde Ankara kura tarihi belli oldu. TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana ilçelerinde belli olacak. TOKİ Youtube canlı yayın ekranı ile takip edilecek süreç toplamda 11 gün sürecek. 18 bin 450 konut Ankara TOKİ kura çekimi sonrası hak sahiplerini bulacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, başkent kura tarihi, saati ve yeri hakkında merak edilenler…

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. 15 ilçede adım adım ilerleyecek kura çekilişi canlı yayın ile takip edilecek. İlçelerde takvim belirlendi. 2+1 3+1 isim listesi noter huzurunda gerçekleşen kuranın ardından sistemde yerini alacak. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak soruları başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, güncel takvim ile son bilgiler…

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ Ankara kura çekilişi Ocak ayında başlıyor!

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Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Ankara TOKİ kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

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