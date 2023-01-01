Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. 15 ilçede adım adım ilerleyecek kura çekilişi canlı yayın ile takip edilecek. İlçelerde takvim belirlendi. 2+1 3+1 isim listesi noter huzurunda gerçekleşen kuranın ardından sistemde yerini alacak. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak soruları başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, güncel takvim ile son bilgiler…