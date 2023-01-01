Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim sosyal konut projesinde Ankara kura tarihi belli oldu. TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana ilçelerinde belli olacak. TOKİ Youtube canlı yayın ekranı ile takip edilecek süreç toplamda 11 gün sürecek. 18 bin 450 konut Ankara TOKİ kura çekimi sonrası hak sahiplerini bulacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, başkent kura tarihi, saati ve yeri hakkında merak edilenler…