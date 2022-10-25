TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları ve bedeli 2022

TOKİ arsa başvuruları hız kesmeden devam ediyor. 81 ilde başlatılan TOKİ İlk Evim Arsa kampanyasıyla milyonlar ilk defa kendi ev ve arsalarına kavuşacak. Henüz başvuru yapmayanlar TOKİ arsa başvuru şartları hakkında araştırmalarına devam ederken, TOKİ arsa son başvuru tarihi de gittikçe yaklaşıyor. TOKİ arsa yerleri, başvuruların başlamasıyla birlikte vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman 2022? TOKİ arsa başvuru şartları neler? İşte TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet ve detaylar…