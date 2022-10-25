TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları ve bedeli 2022

Sosyal Konut atılımı içinde yer alan TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet üzerinden bir süre daha açık kalacakken, henüz başvuru yapmayan vatandaşlar TOKİ arsa başvuru şartları 2022 hakkında araştırmalar yapıyor. TOKİ arsa yerleri ve başvuru bedeli gibi detaylar bir süre önce kamuya sunuldu. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ arsa başvuru tarihi ve detaylar…