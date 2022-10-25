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Haberler Yaşam TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları ve bedeli 2022
Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 13:53

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları ve bedeli 2022

TOKİ arsa başvuruları hız kesmeden devam ediyor. 81 ilde başlatılan TOKİ İlk Evim Arsa kampanyasıyla milyonlar ilk defa kendi ev ve arsalarına kavuşacak. Henüz başvuru yapmayanlar TOKİ arsa başvuru şartları hakkında araştırmalarına devam ederken, TOKİ arsa son başvuru tarihi de gittikçe yaklaşıyor. TOKİ arsa yerleri, başvuruların başlamasıyla birlikte vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman 2022? TOKİ arsa başvuru şartları neler? İşte TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet ve detaylar…

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları ve bedeli 2022

Sosyal Konut atılımı içinde yer alan TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet üzerinden bir süre daha açık kalacakken, henüz başvuru yapmayan vatandaşlar TOKİ arsa başvuru şartları 2022 hakkında araştırmalar yapıyor. TOKİ arsa yerleri ve başvuru bedeli gibi detaylar bir süre önce kamuya sunuldu. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ arsa başvuru tarihi ve detaylar…

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları ve bedeli 2022

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci başladı.

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TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları ve bedeli 2022

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında müstakil ve müşterek arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları ve bedeli 2022

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ arsa başvuruları, -devlet üzerinden ve Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak. Başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2022 TOKİ ARSA YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları ve bedeli 2022

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.

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