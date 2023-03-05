TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için araştırmalar sürüyor. İlk Evim Arsa hak sahibi belirleme kurası Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan vatandaşlar ise "TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan Toplu Konut İdaresi, il il TOKİ müşterek/müstakil arsa başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesini yayınladı. İşte, 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.