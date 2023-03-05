TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı proje ile alt yapısı hazır 1 milyon arsa canlı yayında ve noter huzurunda yapılan hak sahibi belirleme kurası ile sahiplerini bulacak. Bu noktada "TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kura çekimi sonuçları zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Kurum, geçtiğimiz günlerde TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaşmıştı. İşte, 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi ile ilgili son durum.