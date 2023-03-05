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Haberler Yaşam TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!
Giriş Tarihi: 05.03.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 17:26

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için araştırmalar sürüyor. İlk Evim Arsa hak sahibi belirleme kurası Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan vatandaşlar ise "TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan Toplu Konut İdaresi, il il TOKİ müşterek/müstakil arsa başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesini yayınladı. İşte, 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı proje ile alt yapısı hazır 1 milyon arsa canlı yayında ve noter huzurunda yapılan hak sahibi belirleme kurası ile sahiplerini bulacak. Bu noktada "TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kura çekimi sonuçları zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Kurum, geçtiğimiz günlerde TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaşmıştı. İşte, 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi ile ilgili son durum.

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

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TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

2023 TOKAİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa kura çekilişi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle durduruldu.

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi.

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

İstanbul ve kalan diğer iller için arsa kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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