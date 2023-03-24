Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 08:00

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle ekranı her gün erişime açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ arsa kura çekimi takvimini yayınladı ve kuralar çekilmeye başladı. 27 Mart'ta İstanbul kuraları çekilecek. Bugün 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi, yapılacak kuralar sonrası belli olacak. İlk Evim Arsa kuraları geçen hafta başladı ve gelecek hafta da devam edecek. Kuralar, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenmişti. İşte Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları listesi

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ arsa kura sonuçları Çankırı, Kütahya ve Van için belli olacak. 24 Mart günü çekilecek kuralardan sonra isim listesi sorgulama ekranı e devlet üzerinden erişime açılacak. Yeni etapta 20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar hak sahiplerini bulacak. İşte TOKİ Van, Kütahya ve Çankırı kura arsa sonuçları listesi

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ VAN MÜSTAKİL ARSA ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenen TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye başladı.

24 Mart 2023 bugün Çankırı, Van ve Kütahya'da arsa çekilişi gerçekleşiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar hak sahiplerini bulacak. İşte, kurası çekilecek o iller:

20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

23 Mart: Bursa, Sivas, Van

24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van

27 Mart: Antalya, İstanbul

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN SAAT 10.00'DA!

TOKİ VAN ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ÇANKIRI MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ÇANKIRI MÜŞTEREK ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KÜTAHYA MÜŞTEREK ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA