TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle ekranı her gün erişime açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ arsa kura çekimi takvimini yayınladı ve kuralar çekilmeye başladı. 27 Mart'ta İstanbul kuraları çekilecek. Bugün 24 Mart Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi, yapılacak kuralar sonrası belli olacak. İlk Evim Arsa kuraları geçen hafta başladı ve gelecek hafta da devam edecek. Kuralar, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenmişti. İşte Çankırı, Kütahya, Van TOKİ arsa kura sonuçları listesi