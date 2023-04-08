e-Devlet TOKİ arsa kura sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sürerken sonuç sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda ise gün içerisinde başvurusu olan vatandaşlar "TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. 10 bin altyapılı arsanın hak sahiplerini bulduğu İlk Evim Arsa TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye devam ediyor. İşte TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle linki ve isim listesi sorgulama sayfası...