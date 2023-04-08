e-Devlet TOKİ arsa kura sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları (isim listesi) sorgulama işlemi e-Devlet aracılığı ile yapılıyor. 20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılan kuralarda ise toplamda 66 bin 237 arsa hak sahiplerini bulmuştu. İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında İstanbul'da çekilen kuralarla ilgili olarak başvuruda bulunanlar "TOKİ arsa kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.