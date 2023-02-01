Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 ŞUBAT | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:37

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 ŞUBAT | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle

İlk Evim Arsa etabı başlıyor. Müstakil ve müşterek arsaların başvuruları geçtiğimiz yılsonunda tamamlandı. Sıra kura çekiminde. TOKİ arsa kura takvimi 2023 1. Etap yayımlandı. Şubat ayı itibarıyla başlayacak kura çekimi ile altyapısı hazır 1 milyon arsanın 18 bin 999 hisse ve parseli 6 gün içerisinde hak sahipleri belirlenecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri Youtube canlı yayın ekranında belirlenecek. 1 Şubat bugün Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat illerinde arsa kura çekilişi canlı yayın ile gerçekleşecek. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, 2023 Şubat ayı TOKİ arsa kura takvimi ile arsa fiyatları ve yerleri…