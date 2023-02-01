Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 ŞUBAT | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:37

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 ŞUBAT | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle

İlk Evim Arsa etabı başlıyor. Müstakil ve müşterek arsaların başvuruları geçtiğimiz yılsonunda tamamlandı. Sıra kura çekiminde. TOKİ arsa kura takvimi 2023 1. Etap yayımlandı. Şubat ayı itibarıyla başlayacak kura çekimi ile altyapısı hazır 1 milyon arsanın 18 bin 999 hisse ve parseli 6 gün içerisinde hak sahipleri belirlenecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri Youtube canlı yayın ekranında belirlenecek. 1 Şubat bugün Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat illerinde arsa kura çekilişi canlı yayın ile gerçekleşecek. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, 2023 Şubat ayı TOKİ arsa kura takvimi ile arsa fiyatları ve yerleri…

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 ŞUBAT | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle

TOKİ arsa kura takvimi yayında! 1 Şubat Çarşamba itibarıyla başlayan TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile takip edilecek. İlk Evim arsa fiyatları ve yerleri de gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl başvurularını tamamlayan adaylar müstakil ve müşterek arsa çekimleri için ekran başında. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, arsa sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 ŞUBAT | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri 1. Etap belli oldu:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 ŞUBAT | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle

BİRİNCİ ETAP KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine yarın başlanacağını açıkladı:

'İlk Evim Arsa' 1'nci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Toplamda 18.999 hisse ve parsel, hak sahibini bulacak.

İşte il il çekiliş takvimi:

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 ŞUBAT | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 ŞUBAT | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayın izle

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

SON DAKİKA