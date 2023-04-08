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Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ İL İL: 55 ilde TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:29

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ İL İL: 55 ilde TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman olacak sorusu yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni TOKİ arsa kura takvimini yayımladı. Böylece 55 ilde toplamda toplam 39 bin 280 parsel hak sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura takvimi 2023 içerisinde Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Giresun, Konya, Muğla, Samsun, Antalya, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne ve İzmir gibi büyük iller bulunuyor. Bu noktada "TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi canlı şekilde yayınlanacak. TOKİ arsa kura sonuçları, çekilişten sonra e devlet üzerinden öğrenilebilir. İşte TOKİ arsa kura tarihleri 2023

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ İL İL: 55 ilde TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ arsa kura sonuçları 55 ilde Nisan ayında belli olacak. Toplam 39 bin 280 hak sahibi için kuralar noter huzurunda çekilecek. TOKİ arsa kura takvimi 2023 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlandı ve İstanbul'dan sonra kura arsaları devam edecek. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ İL İL: 55 ilde TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?

YENİ TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

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TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ İL İL: 55 ilde TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

10 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için kuralar çekilecek.

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ İL İL: 55 ilde TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?

İŞTE YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

10 NİSAN 2023

Hatay 2340

Kahramanmaraş 910

Gaziantep 470

Malatya 50

Adana 450

Adıyaman 610

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ İL İL: 55 ilde TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?

11 NİSAN 2023

Şanlıurfa 2000

Osmaniye 400

Ankara 1530

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