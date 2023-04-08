Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ İL İL: 55 ilde TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:29

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 TARİHLERİ İL İL: 55 ilde TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman olacak sorusu yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni TOKİ arsa kura takvimini yayımladı. Böylece 55 ilde toplamda toplam 39 bin 280 parsel hak sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura takvimi 2023 içerisinde Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Giresun, Konya, Muğla, Samsun, Antalya, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne ve İzmir gibi büyük iller bulunuyor. Bu noktada "TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi canlı şekilde yayınlanacak. TOKİ arsa kura sonuçları, çekilişten sonra e devlet üzerinden öğrenilebilir. İşte TOKİ arsa kura tarihleri 2023