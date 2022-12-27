TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022-2023 İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İlk Evim arsa kuraları için araştırmalar sürüyor. 250 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken müşterek ve müstakil arsa başvurusunda bulunan adaylar TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sorgulanan arsa fiyatları ve yerleri başvuru sonuçları ile birlikte değerlendirilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, başladı mı? İşte, 2022 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama hakkında merak edilenler…