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Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:29

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022-2023 İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İlk Evim arsa kuraları için araştırmalar sürüyor. 250 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken müşterek ve müstakil arsa başvurusunda bulunan adaylar TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sorgulanan arsa fiyatları ve yerleri başvuru sonuçları ile birlikte değerlendirilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, başladı mı? İşte, 2022 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama hakkında merak edilenler…

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022-2023 İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek sorusu başvuruda bulunan vatandaşların gündeminden düşmüyor. İlk Evim arsa etabı sosyal konut yerine arsa tercih edeceklerin kullanımına sunulacak. 81 ilde sorgulanan müstakil ve müşterek arsa fiyatları ve yerleri arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, TOKİ arsa sonuçları 2022 listesi hakkında tüm detaylar…

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022-2023 İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.

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TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022-2023 İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2022 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022-2023 İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022-2023 İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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