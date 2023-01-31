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Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:52

TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2023 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Tarihi projede 250 bin konutun hak sahipleri belirlenirken TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi araştırmaları hız kazandı. Müşterek ve müstakil arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar İlk Evim arsa kuraları için gelecek açıklamalara odaklandı. Bu noktada TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir soruları gündemdeki yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il arsa fiyatları ve yerleri sorgulanırken arsa başvurusu reddedilenler belli oldu. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ arsa kura takvimi…

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile müstakil/müşterek arsa sonuçları

TOKİ arsa kura takvimi gündemdeki yerini koruyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde ev yerine arsaya başvuru yapan vatandaşlar, İlk Evim arsa etabı için gelecek açıklamalara kilitlendi. Öte yandan müstakil ve müşterek arsa fiyatları ve yerleri il il sorgulanmaya devam ediyor. Müstakil ve müşterek arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmıştı. Bu gelişme sonrası 81 ilde hak sahiplerini bulacak arsalar için kura tarihleri araştırmaları hız kazandı. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile müstakil/müşterek arsa sonuçları

TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile müstakil/müşterek arsa sonuçları

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihinleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile müstakil/müşterek arsa sonuçları

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile müstakil/müşterek arsa sonuçları

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

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