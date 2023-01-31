Haberler Yaşam TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2023 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası

Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:52

TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2023 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Tarihi projede 250 bin konutun hak sahipleri belirlenirken TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi araştırmaları hız kazandı. Müşterek ve müstakil arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar İlk Evim arsa kuraları için gelecek açıklamalara odaklandı. Bu noktada TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir soruları gündemdeki yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il arsa fiyatları ve yerleri sorgulanırken arsa başvurusu reddedilenler belli oldu. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ arsa kura takvimi…